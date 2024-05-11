ABD: İsrail, Amerikan silahlarını kullanarak uluslararası hukuku ihlal etmiş olabilir

ABD, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırıları sırasında ABD’nin tedarik ettiği silahları uluslararası insani hukukla tutarsız şekilde kullanmış olabileceğini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın İsrail'in yasaları ihlal edip etmediğine ilişkin Kongre’ye sunmak üzere hazırladığı ve bugün açıklanan raporda ihlale dair net bir tespit yer almadı.

Raporda ABD’nin tedarik ettiği silahları İsrail’in “sivillerin korunmasına ilişkin uluslararası yükümlükleri ihlal edecek şekilde kullandığını söylemenin mantıklı olduğu” sonucuna varıldı.

Raporda, “İsrail'in, ABD yapımı savunma malzemelerine büyük bağımlılığı göz önüne alındığında, savunma malzemelerinin İsrailli güvenlik güçleri tarafından 7 Ekim'den beri uluslararası insancıl hukuk yükümlülükleriyle tutarsız durumlarda kullanıldığına söylemek mümkün” ifadesi kullanıldı.

Reuters’ın haberine göre ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin buna rağmen İsrail’in, söz konusu silahların uluslararası insancıl hukuka uygun olarak kullanılacağına dair verdiği güvenceyi hâlâ inandırıcı bulduğu ifade edildi. Raporda bunun nedeni olarak ABD’nin, Gazze’deki savaşın yol açtığı karışıklar sebebiyle ihlali doğrulayamaması ve bu konuda kesin bir değerlendirme yapamaması gösterildi.

ABD Başkanı Biden tarafından imzalanan 8 Şubat tarihli Ulusal Güvenlik Memorandumu NSM-20'ye göre, ABD'den askeri yardım alan ülkelerin, Washington'a, silahların uluslararası insan hakları hukuku ve uluslararası insancıl hukuka uygun kullanılacağına dair "inandırıcı ve güvenilir yazılı güvenceler" vermesi gerekiyor.

Reuters’ın “çelişkili gibi görünen” diye nitelediği değerlendirme de bu kapsamda ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Kongre’ye sunulmak üzere hazırlandı.

BİNLERCE FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bin 943'e çıktığı aktarıldı. Yetkililer, yaralı sayısının 78 bin 572'ye yükseldiğini bildirdi.