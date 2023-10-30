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        Haberler Dünya ABD: İsrail'e veya Gazze'ye asker gönderme planımız veya niyetimiz yok

        ABD: İsrail'e veya Gazze'ye asker gönderme planımız veya niyetimiz yok

        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları devam ederken, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, İsrail'in "kendini savunma hakkı" olduğunu söyleyerek, ABD'nin İsrail veya Gazze'ye asker gönderme planlarının olmadığını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 10:24 Güncelleme: 30.10.2023 - 10:24
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        ABD İsrail'e asker gönderecek mi?
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        ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, İsrail veya Gazze'ye asker gönderme planlarının olmadığını açıkladı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        CBS News'e konuşan Harris, İsrail'in "kendini savunma hakkı" olduğunu belirtti.

        Harris, "Hamas ve Filistinlilerin aynı sayılmaması gerektiğini" vurgulayarak "Filistinliler, İsraillilerle aynı güvenliği, kararlılığı ve onuru hak ediyor." şeklinde konuştu.

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        İsrail-Filistin çatışmasında savaş kurallarına bağlı kalınması gerektiğine dikkati çeken Harris, Filistin’e insani yardım akışının devam etmesinin önemine işaret etti.

        ABD Başkan Yardımcısı Harris, "İsrail'e veya Gazze'ye asker gönderme planımız veya niyetimiz yok." diyerek İran'a konuya dahil olmaması çağrısında bulundu.

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        *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #israil
        #gazze
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