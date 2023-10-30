ABD: İsrail'e veya Gazze'ye asker gönderme planımız veya niyetimiz yok

ABD: İsrail'e veya Gazze'ye asker gönderme planımız veya niyetimiz yok

ABD: İsrail'e veya Gazze'ye asker gönderme planımız veya niyetimiz yok 7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları devam ederken, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, İsrail'in "kendini savunma hakkı" olduğunu söyleyerek, ABD'nin İsrail veya Gazze'ye asker gönderme planlarının olmadığını söyledi

Anadolu Ajansı Giriş: 30.10.2023 - 10:24 Güncelleme: 30.10.2023 - 10:24 facebook

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