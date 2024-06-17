ABD-İsrail, 'Lübnan gerilimini' görüştü

İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hochstein, Tel Aviv yönetimi ile Hizbullah arasındaki gerilimi gidermeyi amaçlayan yurt dışı turu kapsamında ziyaret ettiği İsrail'de Herzog ile bir araya geldi.

Görüşmede, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki kent ve kasabalara yönelik saldırıları ile kuzeyde güvenliğin yeniden sağlanması ve halkın evlerine dönmesi konuları ele alındı.

"MEVCUT SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE ÖNEMLİ BİR ADIM"

Gazze'deki İsrailli esirlerin kurtarılması konusunun da ele alındığı görüşmede Herzog, bunun, mevcut sorunların çözümünde önemli bir adım olduğunu vurguladı.

İsrail Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Hochstein, Batı Kudüs'te Başbakan Netanyahu ile bir araya geldi.