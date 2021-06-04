ABD istihbarat yetkilileri konuştu: UFO açıklaması! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

ABD gündeminde günlerdir yer alan ve Pentagon tarafından da incelenen UFO görüntülerine ilişkin ABD İstihbarat Teşkilatı'ndan açıklama geldi.

CNN'in ABD istihbaratından üç kaynağına dayandırdığı haberine göre, yetkililer görüntülerin UFO olduğuna ilişkin henüz bir kanıt bulamadı.

Yetkililer, ABD donanması tarafından kaydedilen görüntülerde yer alan gizemli nesnelerin ne olabileceği konusunda kesin bir değerlendirmeye ulaşamadı.

CNN'e konuşan kaynaklar, görüntülerin 'uzaylı aracı' olma ihtimalinin halen bulunduğunu da söyledi.

PENTAGON ARAŞTIRIYOR

Pentagon Başmüfettişliği geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, ABD ordusunun farklı zaman dilimlerinde çektiği ve basına sızdırılan tanımlanamayan cisimlerin görüntülerine ilişkin inceleme başlatılacağını duyurmuştu. Geçtiğimiz günlerde Pentagon tarafından yapılan açıklamada, görüntülerin incelendiği ve raporun kamuoyu ile açıklanacağı ifade edilmişti.

OBAMA'DAN UFO AÇIKLAMASI

ABD eski Başkanı Barack Obama da UFO ile ilgili yaptığı açıklamada, videoda gözüken nesnelerin ne olduklarını çözemediklerini ifade etti.Obama, “Tam olarak nasıl hareket ettiklerini ve yönlerini bilmiyoruz. Kolay açıklanabilir bir rotaları da yok. Tahminimce insanlar halen bu işin araştırılmasına oldukça önem veriyor ama bugün size söyleyebilecek başka bir şeyim yok.” ifadelerine yer vermişti.