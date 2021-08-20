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ABD Kabil Büyükelçiliği'nin Blinken'ı Taliban konusunda 1 ay önce uyardığı açıklandı

ABD’nin Kabil Büyükelçiliğinde görevli diplomatların, bir ay önce Dışişleri Bakanı Anthony Blinken’ı ABD’nin ülkeden çekilmesinin hemen ardından Kabil’in Taliban’ın eline geçebileceği konusunda uyardıkları ortaya çıktı

ABD Kabil Büyükelçiliği'nin Blinken'ı Taliban konusunda 1 ay önce uyardığı açıklandı
ABD Kabil Büyükelçiliği, Blinken'ı 1 ay önce uyarmış
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AA

Wall Street Journal’ın bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisine dayandırdığı habere göre, diplomatların yönetimin kararlarına karşı yapıcı eleştirilerini yöneltmek üzere kullandıkları kriptolu bir kanaldan gönderilen notada, Taliban’ın hızlı ilerleyişi ve Afgan güvenlik güçlerinin çöküşü karşısında bakanlık uyarıldı ve krizi yöneterek tahliyeleri hızlandırmak için önerilerde bulunuldu.

13 Temmuz tarihli notada ayrıca Taliban’ın eylemlerinin daha sert bir dille tarif edilmesi gerektiği belirtildi.

AA'nın haberine göre; söz konusu nota, ABD medyasında, yönetimin Taliban karşısında Afgan güvenlik güçlerinin yetersizliğinin farkında olduğunun en açık delili olarak yorumlanıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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