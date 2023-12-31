ABD, Kızıldeniz'de 2 füzeyi düşürdü

CENTCOM'un sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamaya göre, Singapur bayrağı taşıyan Danimarka'nın işlettiği "Maersk Hangzhou" adındaki ticari yük gemisi dün gece, Kızıldeniz'in güneyinden geçerken füzeyle vurulduğunu bildirerek yardım istedi.

Bunun üzerine "USS Laboon" ve "USS Gravely" askeri gemilerinin bölgeye intikal ederek, Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerden gemilere doğru ateşlenen 2 gemisavar balistik füzeyi düşürdüğü aktarıldı.

YARALANAN OLMADI

Yolculuğunu sürdürebilecek durumdaki ticari geminin mürettebatından yaralanan olmadığı belirtildi.

Söz konusu eylemin, 19 Kasım'dan bu yana Husiler tarafından uluslararası deniz taşımacılığına karşı düzenlenen 23. saldırı olduğu kaydedildi.

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CENTCOM, geminin, 24 saatten kısa bir süre içinde ikinci kez imdat çağrısında bulunarak İran destekli 4 küçük Husi botunun saldırısına uğradığını bildirdiğini açıkladı.

GEMİYE ÇIKMAYA ÇALIŞTILAR

Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerden küçük teknelerle gelenlerin hafif silahlarla ateş açarak geminin 20 metre yakınına kadar yaklaştığı ve gemiye çıkmaya çalıştıkları ifade edildi.

ABD helikopterlerinin imdat çağrısına yanıt verdiği ve "meşru müdafaa kapsamında ateşe karşılık vererek 4 küçük bottan üçünü batırarak mürettebatını öldürdüğü" kaydedildi.

DANİMARKA'DAN AÇIKLAMA

Danimarka Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada da saldırının asla kabul edilemez olduğu belirtilerek, "Benzer saldırıların önlenmesine yardımcı olmak üzere bölgeye bir fırkateyn göndermek istiyoruz." denildi.

Son dönemlerde Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi de Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

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Pentagon, 6 Aralık'ta Yemen’deki Husi güçlerinin Kızıldeniz’deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık'ta da "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu bir misyonun oluşturulduğunu duyurmuştu.

Buna karşılık olarak, Yemen'deki Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi, "Amerika'nın gerilimi tırmandırmaya yönelik herhangi bir eğilimi veya Yemen'i hedef alması karşısında boş durmayacaklarını" belirtmiş ve "ABD'yi, İsrail gemilerini korumak amacıyla Kızıldeniz'i askerileştirmeye çalışmakla" suçlamıştı.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.