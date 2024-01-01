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        Haberler Dünya Ortadoğu ABD, Kızıldeniz'de Husilere saldırdı: 10 ölü veya kayıp

        ABD, Kızıldeniz'de Husilere saldırdı: 10 ölü veya kayıp

        Yemen'deki Husiler, ABD'nin Kızıldeniz'deki botlarına düzenlediği saldırıda 10 Husi milisin öldüğünü veya kaybolduğunu duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 03:44 Güncelleme: 01.01.2024 - 03:48
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        ABD, Kızıldeniz'de Husilere saldırdı: 10 ölü veya kayıp
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        Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, X sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

        Seri, "Kızıldeniz'deki düşman ABD kuvvetleri, Yemen deniz kuvvetlerine (Husilere bağlı) ait üç bota saldırdı. Saldırıda mürettebattan 10 kişi öldü veya kayboldu." ifadesini kullandı.

        Saldırının Husilerin "güvenlik ve istikrarı sağlama ve deniz seyrüseferini koruma görevlerini yerine getirirken" gerçekleştiğine işaret eden Seri, "bu suçun sonuçları ve yansımalarından ABD'nin sorumlu olacağını" belirtti.

        Kızıldeniz'deki ABD askeri hareketlerinin, İsrail gemilerini koruma amaçlı olduğunu hatırlatan Seri,"ABD'nin Yemen'in, Filistin ve Gazze'deki mazlumlara destek konusunda dini, ahlaki ve insani görevini yerine getirmesine engel olamayacağını" ifade etti.

        Öte yandan Husilerin "işgal altındaki Filistin limanlarına giden "Maersk Hangzhou" konteyner gemisini füzelerle hedef alan bir askeri operasyon gerçekleştirdiği" açıklandı.

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada, Singapur bayrağı taşıyan Danimarka'nın işlettiği "Maersk Hangzhou" adındaki ticari yük gemisinin dün gece, Kızıldeniz'in güneyinden geçerken füzeyle vurulduğunu bildirerek yardım istediği belirtilmişti.

        AA'nın haberine göre, açıklamada, bunun üzerine "USS Laboon" ve "USS Gravely" askeri gemilerinin bölgeye intikal ederek, Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerden gemilere doğru ateşlenen 2 gemi savar balistik füzeyi düşürdüğü aktarılmıştı.

        CENTCOM, geminin, 24 saatten kısa bir süre içinde ikinci kez imdat çağrısında bulunarak İran destekli 4 küçük Husi botunun saldırısına uğradığını bildirdiğini açıklamıştı.

        ABD helikopterlerinin imdat çağrısına yanıt verdiği ve "meşru müdafaa kapsamında ateşe karşılık vererek 4 küçük bottan üçünü batırarak mürettebatını öldürdüğü" kaydedilmişti.

        Pentagon, 6 Aralık'ta Yemen’deki Husi güçlerinin Kızıldeniz’deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık'ta da "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu bir misyonun oluşturulduğunu duyurmuştu.

        Buna karşılık olarak, Yemen'deki Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi, "Amerika'nın gerilimi tırmandırmaya yönelik herhangi bir eğilimi veya Yemen'i hedef alması karşısında boş durmayacaklarını" belirtmiş ve "ABD'yi, İsrail gemilerini korumak amacıyla Kızıldeniz'i askerileştirmeye çalışmakla" suçlamıştı.

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