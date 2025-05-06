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        Haberler Dünya ABD Kongre üyesi Tlaib, ABD'yi Filistin'de "soykırımda suç ortağı" olmakla itham etti | Dış Haberler

        ABD Kongre üyesi Tlaib, ABD'yi Filistin'de "soykırımda suç ortağı" olmakla itham etti

        ABD Kongre üyesi Demokrat Rashida Tlaib, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını genişletme planına ilişkin ABD'yi de "bu soykırımda suç ortağı olmakla" itham etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 09:51 Güncelleme: 06.05.2025 - 09:51
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        ABD Kongre üyesi, ülkesini 'soykırıma ortaklıkla' itham etti
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        Tlaib, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını genişletme planına tepki gösterdi.

        İsrail'in, 64 gündür Gazze'ye yardımların girişini engellediğinin altını çizen Tlaib, "Savaş suçlusu (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu, tüm Filistin nüfusunu zorla sürgün etme, etnik temizlik yapma, Gazze'yi yerle bir etme ve ilhak etme planını açıkladı." ifadesini kullandı.

        İsrail'in planının, başından beri bu olduğunu vurgulayan Tlaib, "ABD, bu soykırımda suç ortağıdır." değerlendirmesini yaptı.

        Gazze'de işgali genişleten plan

        İsrail güvenlik kabinesi, Gazze'ye yönelik saldırıların genişletilmesi planını dün kabul etmişti.

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        Söz konusu plan, Gazze'de daha fazla bölgenin işgal edilmesini ve "tampon bölgelerin" genişletilmesini içeriyor.

        Planda, ayrıca İsrail ordusunun işgal ettiği bölgelerden geri çekilmemesi ve Filistinlilerin zorla Gazze'nin güneyine göç ettirilmesi de yer alıyor.

        Planın kabul edilmesi sonrası yerel basına konuşan İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze'yi kalıcı olarak işgal edeceklerini söylemişti.

        İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu'ya bu ay yapacağı ziyaret sona erinceye kadar esir takası anlaşmasına varılmaması halinde ordunun Gazze Şeridi'ne geniş çaplı saldırıları başlatmayı planladığını yazmıştı.

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