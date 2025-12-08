ABD Kongresi, Suriye'ye yönelik Sezar Yasası yaptırımlarını kaldırmaya hazırlanıyor

NDAA kapsamında hazırlanan taslak belgede 2019 tarihli Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası'nın yürürlükten kaldırılmasının öngörüldüğü belirtildi.

Belgede yaptırımların kaldırılmasının bazı şartlara dayandığı ve bu kapsamda ABD Başkanı'nın konuya ilişkin ilk raporunu 90 gün içinde, ardından 4 yıl boyunca her 180 günde bir olmak üzere ilgili Kongre komitelerine sunmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Raporda, Suriye'nin terör örgütleriyle mücadelede somut adımlar attığının, azınlık haklarına saygı gösterildiğinin, komşu ülkelere karşı tek taraflı askeri faaliyet yürütülmediğinin, kara para aklama ve terör finansmanıyla mücadele edildiğinin, devrik rejim döneminde işlenen insanlığa karşı suçların kovuşturulduğunun ve uyuşturucu üretimiyle mücadele edildiğinin teyidinin gerektiği bildirildi.

Bu şartların art arda iki raporlama döneminde yerine getirilmediğine hükmedilmesi halinde Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımların yeniden yürürlüğe girebileceği ifade edildi.

ABD’de bir düzenlemenin yasalaşabilmesi için Senato ve Temsilciler Meclisinden geçmesi, ardından Başkan'ın onayına sunulması gerekiyor.