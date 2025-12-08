ABD Kongresi, Suriye'ye yönelik Sezar Yasası yaptırımlarını kaldırmaya hazırlanıyor

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Haziran'da Suriye'ye yönelik ABD yaptırım programını sonlandırmak için başkanlık kararnamesi yayımlamıştı ancak insan hakları ihlalleri, kimyasal silah faaliyetleri ve uyuşturucu kaçakçılığı ile ilgili yaptırımlar halen devam ediyordu.
Trump, mayıs ayında Suudi Arabistan'da düzenlenen yatırım forumunda Suriye yaptırımlarını kaldıracağını duyurmuştu. Bu açıklamadan bir gün sonra Trump, Suudi Arabistan'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile 25 yılın ardından ABD ile Suriye liderleri arasında ilk kez gerçekleşen tarihi görüşmede bir araya gelmişti.
2019 yılında yürürlüğe giren Sezar Yasası, Beşar Esad yönetimindeki Suriye'nin ekonomik toparlanmasını kısıtlamak amacıyla ABD tarafından yürürlüğe konulmuştu. Yasanın yürürlükten kaldırılması, Suriye'de Mart 2025'te kurulan Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğindeki yeni yönetimin desteklenmesi bağlamında yabancı yatırım ve yardımların ülkeye geri dönmesinin önünü açacak.