HABERTURK.COM

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından Pasifik bölgesinde balistik füze denemelerini artıran ve bölgenin istikrarsızlaşmasına sebep olan Kuzey Kore, ABD tarafından Rusya'ya silah sağlamakla suçlanıyor.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby, Kuzey Kore'nin Ukrayna'da Rus birlikleriyle yan yana savaşan Wagner güçlerine bir silah sevkiyatı gerçekleştirdiğine dair 18 Kasım 2022 tarihli görüntüler yayınladı.

Hazine Bakanlığı'nın önümüzdeki günlerde Wagner'i önemli bir uluslararası suç örgütü olarak tanımlayacağını duyuran Kirby, "Bu eylemler, Wagner'in oluşturduğu kıtalararası tehdidi ortaya koyuyor ve daha fazlası da olacak" dedi.

Kirby, 10 bin sözleşmeli olmak üzere toplam 50 bin Wagner üyesinin Ukrayna'da olduğunu belirtti.

Wagner grubunun Kuzey Kore'den silah almaya devam etmesinin beklendiği belirtilirken, Kuzey Kore'ye "Silah sevkiyatını durdur" çağrısı yapıldı.

Kirby, Rusya'dan Kuzey Kore'ye seyahat eden beş Rus vagonunun görüntülerini paylaşarak, Kuzey Kore'nin Wagner'e roket ve füzeler teslim ettiğini söyledi

Kirby, Kuzey Kore'nin bu eylemlerini kınayarak, bu ülkeden yapılan silah transferlerinin BMGK'nin ilgili kararlarının doğrudan ihlali olduğunu kaydetti.

John Kirby, bu hususta BM'yi bilgilendirdiklerini ifade etti.

Fotoğraflar: AP