ABD'li bakan: İran nükleer kabiliyet peşine düşmemeli

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'a ilişkin açıklamada bulundu.

Hegseth, "İran’a bir anlaşma yapmaları için tüm seçeneklerin masada olduğunu net bir şekilde ifade ediyoruz. Nükleer kabiliyet peşine düşmemeliler. Aksi halde Başkanın Savunma Bakanlığı’ndan beklediği her neyse onu yerine getirmeye hazırız. Tıpkı bu ay (Venezuela’da) yaptığımız gibi" diye konuştu.