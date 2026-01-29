Habertürk
Habertürk
        ABD'li bakan: İran nükleer kabiliyet peşine düşmemeli | Dış Haberler

        ABD'li bakan: İran nükleer kabiliyet peşine düşmemeli

        ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'la ilgili açıklamasında "Nükleer kabiliyet peşine düşmemeliler. Aksi halde Başkanın Savunma Bakanlığı'ndan beklediği her neyse onu yerine getirmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 21:28 Güncelleme: 29.01.2026 - 21:31
        "İran nükleer kabiliyet peşine düşmemeli"
        ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'a ilişkin açıklamada bulundu.

        Hegseth, "İran’a bir anlaşma yapmaları için tüm seçeneklerin masada olduğunu net bir şekilde ifade ediyoruz. Nükleer kabiliyet peşine düşmemeliler. Aksi halde Başkanın Savunma Bakanlığı’ndan beklediği her neyse onu yerine getirmeye hazırız. Tıpkı bu ay (Venezuela’da) yaptığımız gibi" diye konuştu.

