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ABD'li Cumhuriyetçi vekil George Santos gözaltına alındı

ABD'de, 8 Kasım 2022 ara seçimlerinde kampanya sürecinde yasa dışı faaliyetlerde bulunduğu ve Temsilciler Meclisi'ne yanlış bilgiler sunduğu iddialarıyla gündeme gelen Cumhuriyetçi Kongre Üyesi George Santos, gözaltına alındı.

ABD'li Cumhuriyetçi vekil George Santos gözaltına alındı
AA

ABD New York Doğu Bölgesi Savcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "elektronik dolandırıcılık", "kara para aklama", "kamu fonlarının çalınması" ve "yanlış beyanda bulunmak" gibi suçlamaların yöneltildiği Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Santos, New York'un Long Island bölgesindeki bir federal mahkemede gözaltına alındı.

"Kara para aklama", "kamu fonlarının çalınması" ve "Temsilciler Meclisi'ne önemli ölçüde yanlış beyanda bulunma" gibi suçlamalar içeren 13 maddelik bir iddianamenin yöneltildiği Santos'un bugün mahkemeye çıkması bekleniyor.

Santos, hakkındaki iddialardan suçlu bulunsa dahi görevinden alınması için Temsilciler Meclisi'nin üçte ikisinin oyu gerekiyor.

TEMSİLCİLER MECLİSİ TARAFINDAN SORUŞTURULUYORDU

8 Kasım 2022 ara seçimlerinde New York'tan Kongre üyesi seçilen Cumhuriyetçi Santos, seçim kampanyası boyunca Baruch Koleji ve New York Üniversitesi'nden (NYU) mezun olduğunu iddia etmişti. New York Times gazetesinin haberine göre ise NYU yetkilileri, üniversite arşivlerinde Santos'un kaydının olmadığını duyurmuştu.

Santos'un, seçim kampanyasında dile getirdiği Wall Street bünyesindeki Goldman Sachs ve Citigroup'ta çalıştığı iddiaları da yalanlanmıştı.

Seçim döneminde "onurlu bir Yahudi" olduğunu ileri süren ancak Katolik olduğu ortaya çıkan Santos, "Katolik'im. Anne tarafımın Yahudi kökeni olduğunu öğrendiğim için 'Yahudi sayılırım' demiştim" ifadesini kullanmıştı.

Ayrıca Federal Seçim Komisyonu'na (FEC) kayıtlı olmadan seçim kampanyası için bir grubun para toplaması ve 2020-2022 döneminde kişisel servetindeki ani artışa ilişkin bilgilerin ortaya çıkması, Santos'un finansman yasalarını ihmal etmiş olabileceği iddialarını gündeme getirmişti.

Demokratların yanı sıra seçim bölgesindeki parti üyelerince istifa çağrıları yapılan Santos ise istifa etmeyeceğini ve iddialardan etkilenmeyerek görevine devam edeceğini söylemişti.

Santos, 31 Ocak'ta, yeni atandığı Temsilciler Meclisi Küçük İşletmeler Komitesi ile Uzay ve Teknoloji Komitesi üyeliklerinden "işler yoluna girene kadar geçici olarak" ayrılacağını duyurmuştu.

Son olarak Santos'un ofisinde kısa süre çalıştığını söyleyen Derek Myers, milletvekilinin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu öne sürmüştü.

Santos, bir süredir Temsilciler Meclisi Etik Komitesince soruşturuluyordu.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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