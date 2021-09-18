ABD'de belgesellere konu olan cinayet davası 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Suç belgesellerinin öznesi haline gelen ABD’li milyoner 78 yaşındaki Robert Durst, polisiye yazarı olan en yakın arkadaşını öldürmekten suçlu bulundu.

BBC’nin aktardığı habere göre, ABD'li emlak milyoneri olan Durst, 2000 yılında "eşinin kaybolması hakkında polise konuşmasını" engellemek için en yakın arkadaşı Susan Berman'ı öldürmekten suçlu bulundu.

NE OLMUŞTU?

Başından vurulmuş bir şekilde Beverly Hills’deki evinde bulunan Berman’ın öldürülmesi New York’ta katil olmakla suçlanan Durst’u konu alan belgesel “The Jink”in son bölümünde ortaya çıktı. Durst’un “Ne yaptım ben? Hepsini öldürdüm tabii." diyerek kendi kendine fısıldaması cinayetin düğümünü çözdü.

78 yaşında tutuklanan Durst’un duruşmasında o ifadelerinin yer aldığı klip oynatıldı. Savcılar, 78 yaşındaki Durst'u "narsist psikopat" olarak nitelendirdi.

Reuters’ın aktardığı habere göre dokuz kadın, üç erkek jüri, üç gün boyunca yedi buçuk saat tartıştı. Yargılama süresi boyunca hapiste olan Durst, Covid-19’lu birisine temaslı olması nedeniyle tecritte olduğu için kararın okunmasına katılmadı.

"GÖRDÜĞÜM EN OLAĞANÜSTÜ DAVA"

Yüksek Mahkeme Yargıcı Mark Windham, her iki tarafın da avukatlarıyla konuşurken "gördüğüm ve hatta duyduğum en olağanüstü dava" olarak nitelendirdi.

Durst'u yıllardır takip eden Başsavcı John Lewin de "The Jinx" film yapımcıları Andrew Jarecki ve Marc Smerling'e Durst ile yaptıkları açıklayıcı röportajlar için teşekkür etti ve karardan sonra gazetecilere şunları söyledi: "Röportajları onlar yapmasaydı, şu an olduğumuz yerde olamazdık.” dedi

Durst, yalnızca yakın arkadaşını öldürmekten yargılanıyordu ancak savcılar üç kişiyi öldürdüğünü savunuyor. Bu üç kişinin arasında tıp öğrencisi olan eşi Kathleen McCormack'da bulunuyor. Durst tarafından öldürüldüğü iddia edilen kadın, 1982'de kayboldu.