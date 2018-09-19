Bağdat'tan video konferans yoluyla Pentagon muhabirlerine brifing veren Ryan, "(Anlaşma) Eğer kalıcı olursa, hayatlar kurtarabilirse ve yol açmış olabileceği insani felaketi önlerse, o durumda kesinlikle destekleriz" dedi.



Amerika'nın Sesi Radyosu'nun haberine göre Ryan, "Bizim istediğimiz, hayatlar kurtaracak bir siyasi çözüm" diye ekledi.

Türkiye ile Amerika arasındaki Münbiç yol haritasının uygulanma sürecinde son duruma ilişkin bir soru üzerine de Ryan, Türk birlikleriyle son olarak Münbiç dışında birbirinden bağımsız ancak koordineli 46’ıncı devriye misyonunu yürüttüklerini, Münbiç'in şu anda bir umut ışığı konumunda göründüğünü, istikrarın sağlandığını, dükkanların açıldığını, yerel halkın serbest hareket edebildiğini, DEAŞ ya da diğer kötü aktörlerin bölgede pek varlığının kalmadığını belirten Ryan, "Dolayısıyla bu devriyelerin işe yaradığına inanıyorum" dedi.

Münbiç'ten terör örgütü YPG unsurlarının tamamının çekilip çekilmediği sorusu üzerine de, "Benim takip ettiğim kadarıyla, eğer kaldıysa çok az YPG’li var. YPG’nin Menbiç’in bir parçası olmayacağı yönündeki bu anlaşmaya bağlıyız" ifadesini kullandı.

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