Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD'li Senatör Graham, Trump'ın Rusya'ya karşı yaptırım tasarısını onayladığını bildirdi | Dış Haberler

        ABD'li Senatör Graham, Trump'ın Rusya'ya karşı yaptırım tasarısını onayladığını bildirdi

        ABD'li Senatör Graham, ABD Başkanı Trump'ın "ucuz Rus petrolünün satın alınmasına" yaptırım uygulayacak tasarıyı onayladığını bildirdi. Tasarının Senato'da gelecek hafta oylanması bekleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 08:08 Güncelleme: 08.01.2026 - 08:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump Rusya'ya karşı yaptırım tasarısını onayladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ABD'li Senatör Lindsey Graham, çarşamba günü ABD Başkanı Donald Trump'ın "ucuz Rus petrolünün satın alınmasına" yaptırım uygulayacak tasarıyı onayladığını bildirdi.

        Senatör Graham, Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

        Graham, "Çok verimli bir görüşmenin ardından (Trump), aylardır Senatör Blumenthal ve diğer birçok kişiyle birlikte üzerinde çalıştığım iki partili Rusya yaptırım tasarısını onayladı." ifadesini kullandı.

        Tasarının, Trump'ın "ucuz Rus petrolü satın alan ülkeleri cezalandırmasına" fırsatı sunacağını kaydeden Graham, tasarının "Ukrayna'nın barış için tavizler verdiği" bir döneme denk geldiğine dikkati çekerek, "Zamanlaması çok iyi." dedi.

        Graham, "Bu tasarı, Başkan Trump'a Çin, Hindistan ve Brezilya gibi ülkelere karşı muazzam bir kaldıraç sağlayacak ve Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında Moskova'ya finansman sağlayan ucuz Rus petrolünü satın almayı bırakmaları için onları teşvik edecek." değerlendirmesinde bulundu.

        ABD basınında, tasarının Senato'da gelecek hafta oylanmasının beklendiği aktarıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 04 Ocak 2026 (Lidersiz Venezuela'yı Neler Bekliyor?)

        Venezuela'da yeni dönem. FBI Ajanları Maduro'yu uçaktan indirerek gözaltına aldı. BM'den acil venezuela toplantısı. ABD sokaklarında protesto. Trump: Venezuela'yı biz yöneteceğiz. ABD hangi ülkelere gözdağı verdi? Dışişleri'nden Venezuela tepkisi. ABD hangi ülkelere ve neden uyarıda bulundu? En düşük emekli aylığı ne olacak? Elif Kumal nerede? Yunanistan Hava sahasında kriz. Ana Haber Bülteni'ni Hülya Hökenek sundu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Lodos, sağanak yağmur ve kar bekleniyor
        Lodos, sağanak yağmur ve kar bekleniyor
        Sokakta darp edildi! 3 ameliyat, 1 ay yoğun bakım... Şaşırtan savunma!
        Sokakta darp edildi! 3 ameliyat, 1 ay yoğun bakım... Şaşırtan savunma!
        Teknoloji devlerinde 7 yıl sonra bir ilk
        Teknoloji devlerinde 7 yıl sonra bir ilk
        Kamu çalışanları için ikramiye ödeme tarihleri belli oldu
        Kamu çalışanları için ikramiye ödeme tarihleri belli oldu
        GSS primine dikkat!
        GSS primine dikkat!
        Eski milli sporcu, domuz avında kazara vurularak öldü
        Eski milli sporcu, domuz avında kazara vurularak öldü
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi
        Sosyal medyada tepki çekmişti... Camideki videoya soruşturma!
        Sosyal medyada tepki çekmişti... Camideki videoya soruşturma!
        Mert Günok Fenerbahçe'de: 2.5 yıllık imza!
        Mert Günok Fenerbahçe'de: 2.5 yıllık imza!
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        Üç milletvekili AK Partili oldu
        Üç milletvekili AK Partili oldu
        Galatasaray'dan Pape Matar Sarr'a kanca!
        Galatasaray'dan Pape Matar Sarr'a kanca!
        Dehşet! Baba ile 3 oğluna kurşun yağmuru! Biri öldü!
        Dehşet! Baba ile 3 oğluna kurşun yağmuru! Biri öldü!
        Darphane'den altın alımı açıklaması
        Darphane'den altın alımı açıklaması
        Doğum izni artırılıyor
        Doğum izni artırılıyor
        "Uzun vadede BES’ten daha iyi bir yatırım enstrümanı yok"
        "Uzun vadede BES’ten daha iyi bir yatırım enstrümanı yok"