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Haberler Dünya Amerika ABD: Mart 2021'den bu yana 366 UFO ihbarı aldık
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ABD, Mart 2021'den bu yana 366 UFO ihbarı aldıklarını açıkladı

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, 2021 yılının mart ayından bugüne 366 UFO ihbarı aldıklarını duyurdu. Direktörlük, alınan 171 ihbarın henüz ne olduğunun belirlenemediğini bildirdi

ABD: Mart 2021'den bu yana 366 UFO ihbarı aldık
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AA

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, Mart 2021’den bu yana halk arasında UFO olarak da bilinen 366 "Tanımlanamayan Uçan Cisim" ihbarı aldıklarını ve bunlardan 171’inin ne olduğunun henüz belirlenemediğini açıkladı.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (ODNI) ve Savunma Bakanlığına bağlı Tüm-Sahalar Anomali Çözüm Dairesi yıllık "Tanımlanamayan Uçan Cisim" raporunu yayımladı.

AA'nın haberine göre; raporda tanımlanamayan cisimlerin daha çok kısıtlı ve askeri açıdan hassas sayılan hava sahalarında tespit edildiği, bu olayların ABD hasımlarının istihbarat toplama faaliyeti olması konusunda endişelerin arttığına vurgu yapıldı.

Yeni alınan 366 ihbarın ilk değerlendirmesinde bunların yarısından fazlasının “dikkate değer olmayan özellikler gösterdiği” belirtilen raporda, ihbarlardan 26’sının insansız hava araçları veya benzeri sistemler, 163’ünün balon veya benzeri araçlar, 6’sının ise kuş, hava olayları, poşet gibi cisimler olduğu belirtildi.

"171 İHBAR HENÜZ TANIMLANAMADI"

Raporda, istihbaratın ve Pentagon’un henüz 171 ihbarı tanımlayamadığı işaret edilerek, “Bu tanımlanmamış cisimlerden bazılarının, olağan dışı uçuş özellikleri veya performans sergilediği görünmektedir ve bunlar için daha fazla analiz gerektirmektedir.” denildi.

Söz konusu 366 ihbarın 247’sinin yeni olduğu kaydedilen raporda, kalan 119 ihbarın ise 5 Mart 2021’den önce alınan ancak o zaman çıkarılan değerlendirme raporuna dahil edilmeyen ihbarlar olduğu belirtildi.

Raporda böylece ABD’nin elinde toplam 510 tanımlanamayan uçan cisim ihbarı olduğu bilgisine yer verildi.

*Haberde DHA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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