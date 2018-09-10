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ABD medyasının en güçlü isimlerinden CBS'in CEO'su Les Moonves cinsel istismar iddiaları sonrası istifa etti

ABD medyasının en güçlü isimlerinden CBS televizyonunun 68 yaşındaki CEO'su Les Moonves, hakkındaki cinsel istismar iddiaları sonrası derhal geçerli olmak üzere istifa etti.

10.09.2018 - 09:52 | Güncelleme:
- AFP
CBS'e 1995 yılında katılan Moonves, 2006'da CBS Corp şirketinin CEO'su oldu.

ABD'li medya devi CBS televizyonunun 68 yaşındaki CEO'su Les Moonves, cinsel istismar iddiaları sonrası derhal geçerli olmak üzere istifa etti.

New Yorker gazetesinin Temmuz ayında yer verdiği ilk büyük iddialar sonrası Moonves hakkında soruşturma açılmıştı.

Pazar günü altı kadın daha Moonves'u cinsel istismarla suçladı.

Amerikan medyasının en güçlü isimlerinden Moonves ise, "dehşet verici" diye nitelediği iddiaları reddetti.

Tacize karşı "Me Too" hareketine para yardımı

Öte yandan CBS, hem Moonves hem de kurumun, "Me Too" hareketini destekleyen gruplara 20 milyon dolar yardım yapacağını duyurdu.

Me Too, Hollywood'da yapımcı Harvey Weinstein'a yönelik suçlamalarla başlayan ve cinsel taciz ve tecavüze karşı büyük bir başkaldırıya dönüşen hareketin adı.

CBS'ten yapılan yazılı açıklamada, Moonves'un yerine Joseph Ianniello'nun geçeceği belirtildi.

100 milyon dolarlık kıdem tazminatı

İngiltere'de yayınlanan Financial Times gazetesi, Moonves'un yüklü miktardaki kıdem tazminatına hak kazanabilmek için istifasını verdiğini belirtti.

ABD medyasına göre, kıdem tazminatı 100 milyon dolara yakın.

- Reuters
Moonves 2014'ten beri Julie Chen'le evli.

Pazar günü yaptığı açıklamada Moonves, "Hakkımdaki on yıllar öncesine dayanan gerçek dışı iddialar gerçekten kim olduğumla tutarlı değil" ifadelerini kullandı.

Altı kadın, New Yorker'da yayınlanan son makalede 1980'li yıllardan 2000'li yılların başlarına kadar uzanan dönemde Moonves'un tacizine uğradığını öne sürdü.

Bazıları Moonves'un kendisini oral seks yapmaya zorladığını, bazıları ise medya devinin kendi rızaları olmadan önlerinde soyunduğunu iddia etti.

Bu kadınlar arasında, Moonves'a tepki gösterdikleri için kariyerinin zora girdiğini söyleyenler de vardı.

TV yöneticisi Phyllis Golden-Gottlieb ve Yazar Jessica Pallingston, bu kadınlardan bazıları.

Moonves ne dedi?

Les Moonves, New Yorker'ın makalesindeki istismar iddialarının doğru olmadığını söyledi.

Moonves ayrıca, "Doğru olan şu: Yaklaşık 25 yıl kadar önce, CBS'e daha gelmemişken bu kadınlardan üçüyle karşılıklı rıza ile birlikte oldum" diye konuştu.

"Gücümü kadınların kariyerinde ilerlemesine engel olmak için kullandığım doğru değil" diyen Moonves, 40 yıllık meslek hayatında "bu kadar rahatsız edici iddialarla" karşılaşmadığını kaydetti.

İlk olarak iki ay önce altı kadının iddiaları medyaya yansıdı.

O dönem Moonves'un iddialara yanıtı şöyle olmuştu:

"Bazı kadınları geçmişte rahatsız etmiş olabilirim. Bunlar hataydı ve büyük pişmanlık duyuyorum... 'Hayır', 'hayır' demektir."

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