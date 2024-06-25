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        Haberler Dünya ABD, NATO Zirvesi'nde Türkiye ile görüşmelere devam etmeyi "sabırsızlıkla" bekliyor | Dış Haberler

        ABD, NATO Zirvesi'nde Türkiye ile görüşmelere devam etmeyi "sabırsızlıkla" bekliyor

        ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass, Washington'ın NATO toplantısı çerçevesinde Türk mevkidaşlarıyla masaya oturmayı "sabırsızlıkla" beklediğini söyledi. Bass, "Türkiye, uzun zamandır İttifak içindeki kolektif güvenliğe önemli hatta pek çok kişinin söylediği gibi, temel katkıda bulunan bir ülke olmuştur" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 00:01 Güncelleme: 25.06.2024 - 00:01
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        ABD'li üst düzey yetkiliden Türkiye mesajı
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        ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass, başkent Washington'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesi Türkiye'nin önemini vurguladı.

        Bass, ABD'de gelecek ay yapılacak NATO Zirvesi öncesi, Belçika'nın başkenti Brüksel'den çevrim içi basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

        Dışişleri Bakanlığı'nın siyasi işlerden sorumlu üst düzey yetkilisi, AA muhabirinin sorusu üzerine, ABD'nin NATO toplantısı çerçevesinde Türk mevkidaşlarıyla masaya oturmayı "sabırsızlıkla" beklediğini söyledi.

        Bass, "İster lider düzeyinde, ister resmi delegasyonlar arasındaki etkileşimlerde olsun, Türk hükümetiyle İttifak (NATO) aracılığıyla kolektif güvenliğimizi etkileyen çeşitli konuların yanı sıra bir dizi başka güvenlik sorunu hakkında da görüşmelerimizi sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

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        Türkiye ile güvenlik konusunda "başka bölgelerde de yakın işbirliği içinde" çalıştığına atıfta bulunan Bass, "Türkiye, uzun zamandır İttifak içindeki kolektif güvenliğe önemli hatta pek çok kişinin söylediği gibi, temel katkıda bulunan bir ülke olmuştur." ifadesini kullandı.

        ABD'li diplomat, şöyle devam etti:

        "İster Rusya Federasyonu'ndan kaynaklansın, ister hibrit tehditler, ister başka bölgelerden gelen istikrarsızlıklar olsun, ister terör örgütlerinin, özellikle de DEAŞ'ın kalıcı zorluklarına çözüm bulmak için yakın işbirliği içinde çalıştığımız ortaklıklar olsun, (Türkiye) günümüzün güvenlik sorunlarıyla başa çıkmada ABD ve diğer müttefiklerin yakın bir ortağı olmaya devam etmektedir."

        Bass, ayrıca geçen yılki Vilnius Zirvesi'ndeki deklarasyona ve son 12 ay içinde müteakip dışişleri ve savunma bakanlıklarının resmi yazışmalarına bakıldığında, NATO'nun süren çabaları ve başarısının "tutarlı çizgide" devam ettiği görüşünü paylaştı.

        NATO'nun, Transatlantik İttifak'ın 75'inci yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde 9-11 Temmuz'da Washington'da liderler düzeyinde zirve yapılması planlanıyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #türkiye
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