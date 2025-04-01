ABD'nin Ankara Büyükelçisi adayı Tom Barrack'tan Türkiye'nin stratejik önemine vurgu

ABD'nin Ankara Büyükelçisi adayı Tom Barrack, Senato'daki onay oturumunda, "Avrupa, Asya ve Orta Doğu'nun en stratejik kavşağında yer alan değerli NATO ortağımız Türkiye'nin NATO'ya katkıları saymakla bitmez." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara Büyükelçiliğine aday gösterdiği Barrack, Senato Dış İlişkiler Komitesi'ndeki oturumda ABD-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi.

Barrack, daha önce de birçok kez bulunduğu Türkiye'nin bölgesinde çok önemli bir ülke olduğunu ve ABD-Türkiye ilişkilerinin çok değerli olduğunu belirtti.

"Avrupa, Asya ve Orta Doğu'nun en stratejik kavşağında yer alan değerli NATO ortağımız Türkiye'nin NATO'ya katkıları saymakla bitmez. NATO'nun en büyük ordularından ve deniz filolarından birine sahip olan Türkiye, DEAŞ'a karşı mücadelede çok değerli bir ortaktır." diyen Barrack, Türkiye'nin özellikle DEAŞ'la mücadelede çok önemli roller oynadığını ifade etti.

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Barrack, Ankara'nın bölgesel rolüne de atıf yaparak, "Türkiye, NATO'nun Ukrayna'yı destekleyen tutumunu desteklemiş, Ukrayna'ya çok değerli insansız hava araçlarını tedarik etmiş ve Karadeniz Tahıl Girişimine aracılık etmiştir." dedi.

Türkiye'nin Montrö Sözleşmesi kapsamında İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçişi düzenlediğini ve bunun da stratejik olarak önemli olduğunu kaydeden Barrack, "İki ülke arasında, Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın ortak hedefi olan 100 milyar dolar ticaret hacmine kolayca ulaşılabilir." değerlendirmesini yaptı. Barrack'tan "YPG, PKK'nın bir parçası" itirafı Öte yandan ABD'nin Ankara Büyükelçisi adayı Barrack, Suriye ile ilgili bir soruya yanıt verirken, YPG'nin PKK'nın bir parçası olduğunu itiraf etti. Barrack, "Hem Türkiye'nin hem de bizim terörist grup olarak tanımladığımız PKK'nın bir kısmından oluşan YPG ile ilgili bir karmaşa var, ancak YPG, DEAŞ'ı ortadan kaldırmada bize yardım etti ve etkili oldu." ifadesini kullandı. 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefine vurgu Türkiye ile ABD arasında özellikle enerji alanında önemli işbirliği imkanları olduğunun altını çizen Barrack, Türkiye'nin son dönemde sıvılaştırılmış doğal gaz konusunda giderek ABD ile daha fazla alışveriş yapmaya başladığına dikkati çekti. REKLAM İki ülke arasındaki ekonomik ortaklığın büyümesinin hem ABD'ye hem de Türkiye'ye yarayacağına işaret eden Barrack, "Bu yaklaşım, Çin'i ve Kuşak ve Yol Girişimi'ni bir süre uzak tutmak için stratejik bir fırsattır. Dolayısıyla Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belirttiği, yıllık 100 milyar dolarlık ortak ticaret hedefine ulaşabileceğimize inanıyorum." diye konuştu.