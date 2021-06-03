ABD'nin BM Daimi Temsilcisi'nden Suriye sınır kapıları açıklaması 0:00 / 0:00

AA

Greenfield, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Hatay'da, sınır bölgesindeki incelemelerinin ardından Cilvegözü Sınır Kapısı, sınır karakolu, Türkiye'de yaşayan Suriyelilere eğitim ve yardım sağlayan bir dernek ile Suriyeli bir esnafın dükkanını ziyaret etti.

Reyhanlı ilçesindeki sınır kapısında Hatay Vali Yardımcısı Salih Altun ile Türk Kızılay Suriye Alan Koordinatörü Fatih Gökcan, Greenfield'a sınırdaki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Altun, sınırın Suriye tarafında yaklaşık 50 bin Suriyelinin geçici briket evler sağlanmasıyla çadırlardan kurtarıldığını belirterek "Hem göçmenlerin yaşam şartlarının düzelmesini hem de düzensiz göçü engellemeyi amaçlıyoruz. Yaşanan yerin güzel olması, düzensiz göçü etkileyen önemli bir etken." diye konuştu.

Gökcan ise Suriye'de 2012 yılından bu yana yardımda bulunmak isteyen tüm derneklere destek verdiklerini vurgulayarak 9 yılda 59 bin 300 araçlık yardım yapıldığını ifade etti.

Greenfield, sınır kapısında oluşturulan Türk tırlarından Suriye tırlarına insani yardım aktarma istasyonunu da gezerek yetkililerden bilgi aldı.

HUDUT KARAKOLUNDA BİLGİ ALDI

Greenfield, sınır kapısındaki temaslarının ardından yine sınırın Suriye tarafında bulunan Atme Kampı karşısında yer alan Bükülmez Şehit Er Hüseyin Koroç Hudut Takımı'nı ziyaret etti.

Buradaki gözetleme kulesinde askerlerden bilgi alan Greenfield, ardından Suriyeli bir sığınmacıya ait kuyumcu ile Türkiye'de yaşayan Suriyeliler için eğitim ve yardım sağlayan Hayata Destek Derneğinin Hatay temsilciliğine gitti.

Greenfield, kariyerinin önemli bir kısmında mültecilerle ilgili çalışmalarda yer aldığını belirterek dernek gönüllüleri ile sığınmacılara hitaben yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Mültecileri ve yoksulları desteklemeye devam edeceğiz. Bugün sınırda ziyarette bulundum. New York'a dönerek sınır geçişlerini açık tutmak ve geçen sene kapatılan iki sınır kapısının açılması için BM Güvenlik Konseyi üyeleriyle çalışma yapmayı bekliyorum. Böylece hem Suriye içindeki mültecileri hem de bu ülkede yaşayan sığınmacıları destekleyebiliriz. ABD, bu konuda en fazla çaba sarf eden ülkelerden biri."