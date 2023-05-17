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ABD'nin New Mexico eyaletinde 3 kişinin öldüğü saldırının faili lise öğrencisi çıktı

ABD'nin New Mexico eyaletinde 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 6 kişinin yaralandığı saldırının bir lise öğrencisi tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

ABD'nin New Mexico eyaletinde 3 kişinin öldüğü saldırının faili lise öğrencisi çıktı
AA

Farmington polisinin açıklamasında, saldırının failinin Beau Wilson isimli, 18 yaşında bir lise öğrencisi olduğu, hayatını kaybedenler arasında ise 97 yaşında bir kadının bulunduğu belirtildi.

Farmington Polis Şefi Yardımcısı Baric Crum, Wilson'ın, biri yarı otomatik üç silahla sokakta en az 150 mermi attığını, bu rakamın artabileceği bilgisini paylaştı.

Açıklamada, saldırganın rastgele sıktığı kurşunlarına hedef olan diğer iki kişinin 79 ve 73 yaşlarında ve mağdurlarının üçünün de kadın olduğu tespitine yer verildi.

Polis, zanlının, vurduğu insanların hiçbirini tanıdığı yönünde bir delilin bulunmadığını ve saldırı motivasyonunun ne olduğunun hala bilinmediğini kaydetti.

OLAY

Farmington Polis Şefi Steve Hebbe, dün yaptığı basın açıklamasında, bir silahlı saldırganın etrafa rastgele ateş açarak 3 sivilin ölmesine 4 kişinin yaralanmasına sebep olduğunu belirtmişti.

Hebbe, olaya müdahale eden iki polisin de yaralandığı olayda saldırganın ölü ele geçirildiğini söylemişti.

Farmington Belediye Başkanı Nate Duckett, zanlıyla girdiği çatışmada yaralanarak hastaneye kaldırılan iki polis memurunun taburcu edildiğini söylemişti.

Polis, zanlının biri yarı otomatik olmak üzere 3 silahla bir süre sokaklarda yürüyerek önüne gelen "ev, araba ve insan" her şeye ateş açtığını ifade etmişti.

New Mexico Valisi Michelle Lujan Grisham yaptığı açıklamada, kurbanların aileleri için dua ettiğini ve yaşanan silahlı şiddetin, "ülkedeki insanları nasıl yok ettiğini bir kez daha hatırlattığını" belirtmişti.

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