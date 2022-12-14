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ABD'nin nükleer füzyon enerjisi keşfi neden 'çığır açıcı'?

ABD Enerji Bakanı, sınırsız ve temiz füzyon enerjisinin gelişimine yönelik 'çığır açan' bir buluş geliştirdiklerini bildirdi. Associated Press, bu buluşun neden 'çığır açıcı' olduğunu yazdı

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  • ABD'nin nükleer füzyon enerjisi keşfi neden 'çığır açıcı'?

    ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm, ABD'li bilim insanlarının füzyon ateşlemesini başardığını belirterek, füzyon reaksiyonlarından süreci başlatmak için kullanılan enerjiden daha fazla enerji yarattığını duyurdu. 
  • ABD'nin nükleer füzyon enerjisi keşfi neden 'çığır açıcı'?

    Söz konusu deney dünyanın herhangi bir yerindeki laboratuvarında ilk kez yapılırken, keşif, dünyaya 'çığır açıcı' olarak aktarıldı. Peki ABD'nin keşfi neden 'çığır açıcı'?
  • ABD'nin nükleer füzyon enerjisi keşfi neden 'çığır açıcı'?

    Füzyonun bir gün dünyada elektrik üretmek için kullanılabilmesi için daha on yılların geçmesi gerekiyor. Ancak bir gün kullanıldığında, küresel sıcaklığı yükseltmeden, iklim değişikliğini kötüleştirmeden insanlığın enerji ihtiyacını karşılamak için neredeyse sınırsız karbonsuz eneji üretebilir.

     
  • ABD'nin nükleer füzyon enerjisi keşfi neden 'çığır açıcı'?

    California Üniversitesi'nden enerji ve toplum profesörü Daniel Kammen, nükleer füzyonun "temelde sınırsız" yakıt olasılığını sunduğunu söyledi. İhtiyaç duyulan elementlerin deniz suyunda mevcut olduğunu dile getirdi. Kammen, aynı zamanda nükleer füzyonun radyoaktif atık üretmeyen bir süreç olduğunu söyledi.

     
  • ABD'nin nükleer füzyon enerjisi keşfi neden 'çığır açıcı'?

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  • ABD'nin nükleer füzyon enerjisi keşfi neden 'çığır açıcı'?
  • ABD'nin nükleer füzyon enerjisi keşfi neden 'çığır açıcı'?

*Haberin görselleri Assoicated Press tarafından servis edilmiştir.

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