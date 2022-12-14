Füzyonun bir gün dünyada elektrik üretmek için kullanılabilmesi için daha on yılların geçmesi gerekiyor. Ancak bir gün kullanıldığında, küresel sıcaklığı yükseltmeden, iklim değişikliğini kötüleştirmeden insanlığın enerji ihtiyacını karşılamak için neredeyse sınırsız karbonsuz eneji üretebilir.