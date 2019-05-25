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YORUM KURALLARINI OKUDUM

ABD'nin Ortadoğu'ya sevkiyatının detayları ortaya çıktı!

HABERTURK.COM / AA

ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu'ya yaklaşık bin 500 ilave asker gönderilmesini onayladığını açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin Ortadoğu'daki askeri varlığını artırma kararını tehlikeli bularak, "Bu kararın karşısında durulmalıdır" dedi. ABD Genelkurmay Başkanlığı Kurmay Direktörü Koramiral Michael Gilday, İran’a karşı bölgeye sevk edilecek ek askeri unsurun, keşif amaçlı insanlı ve insansız hava araçları, 4 Patriot bataryasından oluşan bir Patriot taburu, kuvvet koruma önlemlerini geliştirmek üzere bir mühendis birliği ve bir savaş uçağı filosundan oluştuğunu açıkladı.

Ortadoğu

ABD'nin Ortadoğu'ya daha fazla asker gönderme kararına ilişkin değerlendirmede bulunan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, kararın uluslararası güvenlik ve barış adına son derece tehlikeli olduğunu söyledi.

Resmi temasları kapsamında Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gelen ve Pakistan'dan ayrılmadan önce açıklama yapan Zarif, "Amerikalılar Körfez'de gerilimi artırmak ve hasmane siyasetlerini gerekçelendirmek için bu yolu izlemekteler" ifadelerini kullandı.
ABD'nin Ortadoğu'daki askeri varlığını artırma kararının tehlikeli olduğunu söyleyen Zarif, "Ortadoğu'da ABD güçlerinin etkisini arttırması son derece tehlikeli ve uluslararası barış için bir tehdittir. Bu kararın karşısında durulmalı ve gereken yapılmalıdır" dedi.

"ASIL TERÖRİST TRUMP'IN KENDİSİDİR"

Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı terörist olarak nitelendirmesine de tepki gösterdi. Trump'ın, İran'a yönelik teröre destek iddialarına değinen Zarif, ABD Başkanı'nın birçok kez İran'a yönelik böyle suçlamalarda bulunduğunu belirterek, "Bu lakap sadece kendisine yakışıyor. Eğer bir terörist varsa bu ekonomi dünyasında terör suçu işleyen Trump'ın kendisidir" dedi.

Zarif, "ABD Başkanı Trump İran halkını terörist adlandırarak öncelikle tarih konusunda bilgisizliğini göstermiştir. Trump birkaç gün önce İran'ın artık sona geldiğini söylemişti. İran halkı Trump'ın sonunu görecek ama Trump İran'ın sonunu göremeyecek" dedi.

ABD'DEN 1500 ASKER

Trump, dün bölgeye gönderilecek yaklaşık bin 500 kişilik ilave askeri gücün çoğunlukla Ortadoğu'daki Amerikan askerlerini ve görevlilerini "koruma" görevi göreceğini ifade etti. 

Trump'ın açıklamasından kısa süre önce Amerikan medyasına yansıyan haberlerde Trump'ın ilave asker kararını verdiği ve söz konusu kararıyla ilgili Kongreyi bilgilendirdiği belirtilmişti.

ABD, iki hafta önce İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile nükleer kapasiteli 4 adet B-52 bombardıman uçağından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü Basra Körfezi'ne sevk etmişti.

Trump pazar günü Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İran savaş isterse bu İran'ın resmen sonu olur. Hiçbir zaman ABD'yi tehdit etme." ifadelerini kullanmıştı.

ABD'NİN ORTADOĞU'YA YAPACAĞI İLAVE SEVKİYATIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Donald Trump’ın Ortadoğu’ya ilave bin 500 asker gönderilmesini onaylamasından sonra Koramiral Gilday ve Uluslararası Güvenlikten Sorumlu Savunma Bakanlığı Müsteşar Vekili Katie Wheelbarger Pentagon'da ortak basın toplantısı düzenledi.

İlave kuvvetin ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth F. McKenzie tarafından talep edildiğini ve gelecek hafta itibariyle bölgeye sevk edilmiş olacağını belirten Koramiral Gilday, şöyle devam etti: 

"Bu unsurlar, İran'ın seyir füzeleri, insansız hava araçları ve uçakları konusunda istihbarat toplamak için insanlı ve insansız hava araçları, füze tehditlerine karşı savunma için bir Patriot taburu, kuvvet koruma önlemlerini geliştirmek üzere bir mühendis birliği ve tehditlere karşılık verme seçeneklerimiz için daha derinlikli caydırıcılık sağlaması için bir savaş uçağı filosundan oluşuyor. Tüm bunlar yaklaşık bin 500 asker demek oluyor." 

ABD'nin geçen haftalarda bölgeye bir Patriot bataryasını gönderdiğini hatırlatan Koramiral, bölgede görev süresi dolan 4 Patriot bataryasından oluşan Patriot taburunun ise görev süresinin uzatıldığını kaydetti.

Gönderilecek asker sayısına ilişkin ise Koramiral Gilday, "Bunların 600’ü zaten bölgedeki Patriot taburuna bağlı askerlerden oluşacak, bunların görevleri uzatılacak. Dolayısıyla yeni gönderilen asker sayısı binin altında." ifadelerini kullandı.

"İRAN'A ÜÇÜNCÜ BİR ÜLKE ÜZERİNDEN MESAJ GÖNDERDİK" 

Geçen haftalarda körfezde yakıt tankerlerine ve Suudi Arabistan'daki petrol boru hatlarına yapılan saldırıların bizzat İran Devrim Muhafızlarınca gerçekleştirildiğini öne süren Koramiral Gilday, geçen hafta Irak’ın Bağdat kentine yönelik roket saldırısının da İran destekli güçlerce yapıldığını iddia etti. 

İran'ın halen aktif olarak saldırı hazırlığında olduğunu savunan Gilday, bölgeye yapılan sevkiyata ilişkin, "İran'ın mesajımızı aldığını umuyoruz." diye konuştu. 

3 Mayıs'ta İran'ın saldırı hazırlığında olduğuna dair istihbarat aldıklarında İran'a üçüncü bir ülke üzerinden ulaştıklarını ve söz konusu hazırlıkları gördüklerini ilettiklerini ifade eden Koramiral Gilday, "Elimizdeki istihbaratı kamuya açamayacağız ama İran'ın son zamanlardaki davranışları, sorunlu, gerginliği arttırıcı ve ABD kuvvetleri ve menfaatleri ile bölgedeki müttefikleri açısından tehlikelidir." değerlendirmesinde bulundu. 

ABD'li amiral, "İran'ın mesajı aldığını teyit ettikten sonra, uçak gemisi grubunun yönünü değiştirdik. Bölgeye bombardıman uçakları ve Partiot bataryasını sevk ettik. Bunu da kamuya açık bir şekilde ilan ettik. Böylece bir şeyleri provoke etmeye çalışmadığımızı, sadece İran'ın bizi tehdit ettiğine dair işaretlere yanıt verdiğimizi ortaya koyduk." diye konuştu.

Gazetecilerin, İran tehditlerine yönelik kanıt talebini gizlilik kurallarını öne sürerek geçiştiren Koramiral, ellerindeki istihbarata güvenlerinin tam olduğunu savundu. 

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Wheelbarger ise bölgeye yapılan sevkiyatın ABD'nin bölgedeki üslerinin ve askerlerinin güvenliğini arttırmaya, pozisyonunu güçlendirmeye ve ek keşif ve istihbarat kabiliyetini yükseltmeye yönelik olduğuna işaret etti.

Wheelbarger, "İran'a yönelik politikamız değişmedi. Başkan (Donald Trump) ve Bakanın (Patrick Shanahan) açık bir şekilde ifade ettiği üzere İran ile bir çatışma peşinde değiliz. Gönderilen bu ek kuvveti çatışmayı teşvik eden bir adım olarak değil, daha çok savunma amaçlı olarak görüyoruz." diye konuştu.

ABD'nin İran'a yönelik baskı kampanyasını devam ettirdiğine işaret eden Wheelbarger, İran'ı müzakere masasına çekmeye çalıştıklarını kaydetti. 

DURUMA GÖRE EK UNSUR GÖNDERME MÜMKÜN 

Gönderilecek askerlerin ilk sevkiyat olduğu ve bunun devamının gelip gelmeyeceğine ilişkin bir soruya yanıt veren Wheelbarger, "Bu sevkiyat spesifik bir tehdide karşı yapılıyor. Belirtilen sayı ve kabiliyetleri söz konusu tehditlere karşı koymak için gerekli olduğunu değerlendirdiğimiz bir şeydir. Tabii ki tehditleri ve kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını takip etmeye devam edeceğiz. Onların güvenliği için ek unsur ve kabiliyet gerekirse o zaman değerlendiririz." dedi. 

Wheelbarger, bölgeye gönderilen askerlerin nerede konuşlandırılacağına dair bilgi vermezken, "Bu askerler Irak ve Suriye’ye sevk edilmeyecek." ifadesini kullanması dikkati çekti. 

ABD'nin Ortadoğu'da toplam 70 bin askeri bulunuyor.

ABD, iki hafta önce İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile nükleer kapasiteli 4 adet B-52 bombardıman uçağından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü Basra Körfezi'ne sevk etmişti.

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