AA

Savunma ve havacılıkta faaliyet gösteren 574 firma ve kurumların yer aldığı, Türkiye'nin en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul'un Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, yaptırım kararına ilişkin, "Ambargo veya yaptırım Türkiye için sadece bir sonraki adımın itici gücü olur. Ülkemiz aleyhine verilen her haksız karar bizi geliştirmeye, üretmeye ve savunma teknolojilerinde tam bağımsızlığa bir adım daha yaklaştırıyor. Her engelleme Türkiye için daha fazla millileşme, daha fazla yerlileşme demek. Son 50 yıldır her adımda böyle oldu, yine böyle olacak." dedi.

"EN GÜZEL CEVAP ÜRETMEYE DEVAM ETMEK"

KOBİ düzeyindeki 269 firmanın çatı kuruluşu OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi Derneği (OSSA) de karara tepki gösterdi. OSSA Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Ertuğ, yaptırımların geçmişte olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) önderliğinde Türkiye'nin savunma sanayisi alanında küresel bir aktör olma yolunda attığı adımları daha da sağlamlaştıracağını söyledi.

Tam bağımsız savunma sanayisi hedefiyle kritik alt sistem ve teknolojilerde dışa bağımlılıktan kurtulmak için verilecek en güzel cevabın çalışmaya ve üretmeye devam etmek olduğunu vurgulayan Ertuğ, şöyle konuştu:

"OSSA olarak, KOBİ firmalarımızın gelişimine ve kabiliyetlerinin daha ileriye taşınarak sektöre katkı sunmalarına destek olmak için tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız. OSSA, bünyesinde yer alan 269 kuvvetli alt yüklenici üye KOBİ firmadan oluşan yapısıyla tüm zorluklara rağmen, ülkemizin savunma sanayisi alanında küresel bir aktör olma hedefi doğrultusunda çalışmalarına hız kesmeden devam edecektir. Ülkemizin bekası, devletimizin ve milletimizin birliğiyle daha güçlü bir savunma sanayisi için çalışmaya ve üretime yılmadan devam edeceğiz, hiçbir kuvvet bizleri bu yolda engelleyemeyecek."

"RİSKLER DE VAR FIRSATLAR DA"

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın da ABD'nin yaptırım kararını kınadıklarını ve reddettiklerini, SSB Başkanı İsmail Demir ve Başkanlık bürokratlarının yanında olduklarını dile getirdi.

Demir ve çalışma arkadaşlarının bu yaptırımlara bireysel işleri için maruz kalmadıklarını vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Sayın İsmail Demir ve çalışma arkadaşları ülkemizin sembolü insanlar, sonuna kadar yanlarında durmamız, peşlerinde olmamız gerekiyor. Türkiye kritik bir süreç yaşıyor, bunun riskleri de var, zararları da olabilir ama bunun faydaya dönüştürülmesi, fırsata dönüştürülmesi de mümkün. Biz bu tarafını kullanarak, firmalarımızın içini doldurarak birçok ihtiyacımızı kendimiz yapabilecek kabiliyete eriştik. Mühim olan bunları yan yana getirip, üst üste koyup bütünü oluşturacak bir sinerjiye dönüştürerek çaba sarf etmek. Bazı alanlarda işleri bağımsız, kendimiz yapabiliyor hale geldik. Burada da Türkiye’nin çözümleri bulacağına inanıyorum."

Türkiye'nin etrafında bir dost kütlesi oluşturması gerektiğine işaret eden Aydın, "Karadeniz Ekonomik İşbirliği, D-8 güzel bir kümelenmeydi. Sadece bunları toplantılar halinde yaptık bitirdik, halen bunların kağıt üzerinde karşılığı var ama içini doldurarak bizim bir küme hareketi yapmamız gerekiyor. Ülkeleri bir araya getirerek hak ve adalet eksenli bir küme kurmamız lazım." dedi.