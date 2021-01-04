AA

Kaza, saat 22.00 sıralarında Çavdarlı Mahallesi Doktorlar Sitesi mevkisinde meydana geldi. H.D. yönetimindeki 34 SS 136 plakalı cip, kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Cipin sürücüsü H.D., kazadan yara almadan kurtuldu. H.D.'nin yapılan kontrolde 1,23 promil alkollü olduğu tespit edildi. Aracını 267 bin TL bedelle satmak için internette ilan verdiği öğrenilen H.D., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Araç ise çekiciyle otoparka götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.