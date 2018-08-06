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ABD'nin yaptırım kararı sonrası Ruhani'den ilk açıklama

İran Cumhurbaşkanı Ruhani ABD'nin yaptırım kararının ardından İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Trump'ın direkt görüşme çağrısının Amerikan iç tüketimi için İran'ı bölmeyi hedeflediğini söyledi

06.08.2018 - 22:08 | Güncelleme:

İran Cumhurbaşkanı Ruhani ABD'nin yaptırım kararının ardından İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Trump'ın direkt görüşme çağrısının Amerikan iç tüketimi için İran'ı bölmeyi hedeflediğini söyledi

 Ruhani, ''ABD, İran'a yaptırım uyguladığına pişman olacak. Dünyada izole edilmiş durumdalar. İran'ın çocuklarına, hastalarına ve tüm ulusa yaptırım uyguluyorlar.'' dedi.

"TRUMP İRAN'DA KARIŞIKLIK ÇIKARMAYI AMAÇLIYOR"

Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın ön koşulsuz görüşme teklifinin gelecek seçimlerde Amerikan kamuoyunu etkilemek ve İran'da karışıklık çıkarmaya yönelik olduğunu ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, “Yaptırım uygularken müzakereye davet etmenin bir anlamı yok. Müzakere için şartımız karşı tarafın sadakatini göstermesi ve nükleer anlaşmadaki taahhütlerine geri dönmesidir. Bizim müzakere için ön koşulumuz yok." dedi.

İran'ın her zaman müzakereye vurgu yaptığını ve bunun örneğinin de nükleer anlaşmada görüldüğünü belirten Ruhani, "Müzakerenin temeli sadakattir, masayı terk edip yaptırım uygulayan biriyle nasıl müzakere edeceğiz." diye konuştu.

AVRUPA'DAN SOMUT EYLEMLER BEKLİYORUZ

İran'ın bugün ABD’ye karşı yalnız olmadığını ve anlaşmanın tarafı diğer ülkelerin anlaşmaya bağlı olduğunu söyleyen Ruhani, "Avrupalı ortaklarımız ve diğer ülkeler ellerinden geleni yaptı ancak biz somut eylemler bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

ABD'nin yarın devreye girecek yaptırımlarına ilişkin Ruhani, “Asıl ambargolar üç ay sonra başlayacak. Avrupa, Çin ve Rusya bize gelecek ambargolara direnme sözü verdi. Bu şartlarda Asya ülkeleri bizim için çok önemli fakat Avrupa’yla ilişkilerimizi geliştirmemek için de bir engel yok.” şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a uygulanacak yaptırımlar ile ilgili kararnameyi imzaladı. Yaptırımlar 7 Ağustos itibarı ile uygulanacak. Trump, İran'a yönelik yaptırımların yeniden devreye girmesine ilişkin açıklamasında, ABD'nin yaptırımlara tamamen uyulmasını sağlamaya kararlı olduğunu ve İran'la ilişkilerini sonlandırmayanların ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacağını belirtmiştiç

 

 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 18 dakika önce
    İrana ambargo bize ambargo soçi sürecinin kof olduğuna delalet.
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