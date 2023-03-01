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ABD: Rusya sınırsız bir nükleer silah yarışına girebilecek durumda değil

ABD Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması'nı (START) askıya almasına ilişkin, "Putin'in bazı retorik manşetler üretme yöntemi olduğunu düşünüyorum. Pratikte durumu değiştirmedi" açıklamasını yaptı. Pentagon, Ukrayna'ya F-16 desteğine yeniden kapıyı kapattı.

ABD: Rusya sınırsız bir nükleer silah yarışına girebilecek durumda değil
AA

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Savunma Politikalarından Sorumlu Müsteşarı Colin Kahl, Rusya'nın Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması'nı (START) askıya almasına ilişkin, Moskova'nın sınırsız bir nükleer silah yarışına girecek durumda olmadığını ve bu adımının ABD yönetimi üzerinde etkisi olmayacağını söyledi.

Kahl, Savunma Bakanlığı Başmüfettişi Robery Storch ve ABD Genelkurmay Harekat Başkanı Korgeneral Douglas Sims ile Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesinde Ukrayna'ya verilen silahların denetimlerine ilişkin bir oturumda konuştu.

Yetkililer, gece görüş dürbünleri gibi bazı küçük ekipman dışında ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı silahların amaçları dışında kullanıldığına veya başka ellere düştüğüne dair bir emare olmadığını iddia etti.

ABD yönetiminin, Moskova'nın iki ülke arasında 2011'de yenilenen Yeni START Antlaşmasını askıya almasına ilişkin bir soruyu değerlendiren Kahl, Rusya'nın antlaşmadan çekilmek yerine antlaşmayı askıya almasını "ilginç" olarak niteledi.

Kahl, Moskova'nın tamamen çekilme yerine askıya almayı tercih etmesinin, atılan adımın ABD yönetimi üzerine etkisi olmayacağının göstergesi olduğunu ileri sürdü.

Nükleer istikrarın ABD ve dünya için önemli olduğuna vurgu yapan Kahl, "Ancak dürüst olmak gerekirse Rusya sınırsız bir nükleer silah yarışına girecek pozisyonda değil. Özellikle de savaşın orduya getirdiği yük, ihracat kontrollerine yönelik yaptırımları dikkate aldığımızda bunun için paraları yok. Bunun, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in) bazı retorik manşetler üretme yöntemi olduğunu düşünüyorum. Pratikte durumu değiştirmedi." yorumunu yaptı.

ABD’li müsteşar diğer taraftan Rusya'nın elinde çok fazla nükleer silah bulunduğunu ve bu kapasitenin Rusya'yı tehlikeli hale getirdiğini dile getirdi.

Rusya'yı en üst seviyede nükleer silah kullanmaya karşı uyardıklarını belirten Kahl, "Nükleer silahın herhangi bir şekilde kullanımının dünyayı değiştiren bir adım olacağını ve Rusya'nın şimdiye dek görebileceği en ağır sonuçlarla karşı karşıya kalacağını açıkça belirttik. Ayrıca, Rusya o eşiği atlarsa şu anda tabi olduğumuz pek çok sınırlama ortadan kalkmış olacak. Ancak iyi haber şu ki Rusya'nın bunu yapacağına ihtimal vermiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'NİN UKRAYNA'YA F-16 VERMESİ

ABD'nin Ukrayna ordusuna F-16 savaş uçağı vermesi ve Ukraynalı pilotların ABD yapımı uçaklar için eğitilmesi konusundaki sorulara yanıt veren Kahl, en iyimser durumda bile bir F-16'nın tedarik sürecinin 18 aydan fazla zaman aldığını, dolayısıyla bu uçakların verilmesine karar verilmeden pilotların eğitilmesinin süreden tasarruf olmayacağını söyledi.

Kahl, ayrıca verilse bile F-16 filolarının milyarlarca dolarlık maliyeti olacağını ve bunun Ukrayna için ayrılan güvenlik yardım kaynaklarını tüketeceğini ifade etti. ​​​​​​​

Fotoğraf: AA

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