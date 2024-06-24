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        Haberler Dünya ABD seçimlere hazırlanıyor: Biden ve Trump ne zaman karşı karşıya gelecek? | Dış Haberler

        ABD seçimlere hazırlanıyor: Biden ve Trump ne zaman karşı karşıya gelecek?

        ABD, Kasım ayında gerçekleşecek başkanlık seçimlerine hazırlanıyor. 2020 seçimlerinde yarışan Joe Biden ve Donald Trump'ın yeniden aday olmasına ve karşı karşıya gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Seçim yarışı hızlanırken, Biden ve Trump perşembe akşamı canlı yayında tartışacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2024 - 10:34 Güncelleme: 24.06.2024 - 10:34
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        Biden ve Trump ne zaman karşı karşıya gelecek?
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        ABD Kasım ayında gerçekleşecek başkanlık seçimine hazırlanıyor. ABD Başkanı Joe Biden ve muhtemel rakibi Donald Trump'ın adaylığının partileri tarafından Ağustos ayında kesin olarak açıklanması bekleniyor.

        Biden ve Trump 27 Haziran Perşembe günü CNN yayında karşı karşıya gelecek, bu 5 Kasım seçimleri öncesinde ikilinin ilk tartışma programı olacak.

        TARTIŞMA NE ZAMAN VE NEREDE?

        Tartışma 27 Haziran Perşembe günü saat 21.00'de (03.00 TSİ) başlayacak. CNN'de gerçekleşecek canlı yayın, Atlanta, Georgia'dan yapılacak.

        Tartışmayı deneyimli CNN spikerleri Jake Tapper ve Dana Bash yönetecek. Programın 90 dakika sürmesi bekleniyor.

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        İki aday sahnedeki yerlerini ve kapanış konuşmalarının sırasını belirlemek için yazı tura attı.

        Daha önceki karşılaşmalardan farklı olarak adayların, konuşma sırası kendilerine gelmediği sürece mikrofonları sessize alınacak.

        2020'DE İKİ KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİLER

        Joe Biden ve Donald Trump, 2020 seçim yarışı öncesinde iki kez sahnede karşı karşıya geldi. Bu iki tartışma izleyenler tarafından büyük ölçüde eleştirilmişti.

        Anketler Amerikalıların çoğunun iki adayın yeniden yarışacak olmasından pek memnun olmadığını gösteriyor. 81 yaşındaki ABD Başkanı Biden ve 78 yaşındaki rakibi Trump, bu programla yorgun seçmenleri yeniden heyecanlandırmaya çalışacak.

        BIDEN VE TRUMP TARTIŞMAYA NASIL HAZIRLANIYOR?

        Tartışma hazırlığı her iki aday için de ciddi bir şekilde başladı.

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        Biden, Maryland'in sessiz dağlarındaki dinlenme konutu Camp David'de en yakın danışmanlarından bazılarıyla bir araya geliyor. Kampanya yetkilileri onun Cumhuriyetçi rakibine karşı yeni "daha sert" yaklaşımını sürdüreceğini ve onu siyasi sicilinden sorumlu tutacağını vurguladı.

        Diğer yandan, Trump pek çok "gayri resmi politika tartışmasına" katılıyor. Eski başkan Cumartesi günü Philadelphia'da bir miting düzenledi ve kalabalığa tartışma sırasında rakibine karşı "sert ve kötü" mü yoksa "kibar ve sakin mi" davranması gerektiğini sordu.

        Trump Biden için"şimdiye kadar karşılaştığım en kötü tartışmacı" ve "iki cümleyi bir araya getiremiyor" ifadelerini kullandı.

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        #Donald Trump
        #joe biden
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