ABD seçimlere hazırlanıyor: Biden ve Trump ne zaman karşı karşıya gelecek?

ABD Kasım ayında gerçekleşecek başkanlık seçimine hazırlanıyor. ABD Başkanı Joe Biden ve muhtemel rakibi Donald Trump'ın adaylığının partileri tarafından Ağustos ayında kesin olarak açıklanması bekleniyor.

Biden ve Trump 27 Haziran Perşembe günü CNN yayında karşı karşıya gelecek, bu 5 Kasım seçimleri öncesinde ikilinin ilk tartışma programı olacak.

TARTIŞMA NE ZAMAN VE NEREDE? Tartışma 27 Haziran Perşembe günü saat 21.00'de (03.00 TSİ) başlayacak. CNN'de gerçekleşecek canlı yayın, Atlanta, Georgia'dan yapılacak. Tartışmayı deneyimli CNN spikerleri Jake Tapper ve Dana Bash yönetecek. Programın 90 dakika sürmesi bekleniyor. REKLAM İki aday sahnedeki yerlerini ve kapanış konuşmalarının sırasını belirlemek için yazı tura attı. Daha önceki karşılaşmalardan farklı olarak adayların, konuşma sırası kendilerine gelmediği sürece mikrofonları sessize alınacak.

2020'DE İKİ KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİLER Joe Biden ve Donald Trump, 2020 seçim yarışı öncesinde iki kez sahnede karşı karşıya geldi. Bu iki tartışma izleyenler tarafından büyük ölçüde eleştirilmişti. Anketler Amerikalıların çoğunun iki adayın yeniden yarışacak olmasından pek memnun olmadığını gösteriyor. 81 yaşındaki ABD Başkanı Biden ve 78 yaşındaki rakibi Trump, bu programla yorgun seçmenleri yeniden heyecanlandırmaya çalışacak.