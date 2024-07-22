ABD seçimleri ne zaman yapılacak, hangi tarihte? ABD başkan adayları kimler?

ABD BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump ve ABD Başkanı Biden 12 Mart'ta sırasıyla Demokrat ve Cumhuriyetçi partilerin delegelerinin çoğunluğunu elde etti. Trump'ın adaylığı 15 Temmuz'da onaylandı.

Robert F. Kennedy Jr. 1992 seçimlerinde bağımsız olarak yarışan Ross Perot'tan bu yana en yüksek oy alan üçüncü parti başkan adayı olarak ortaya çıktı.

Ağustos ayında ise ABD'de başkan adayları resmi olarak açıklanacak. Seçim yarışından çekildiğini açıklayan ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i aday olarak onayladığını ve desteklediğini bildirdi.

Harris, Demokrat Parti Ulusal Kongresi'nde delegeler tarafından yeterli oyu alması halinde Demokratların resmi adayı olacak.