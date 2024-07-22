Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam ABD seçimleri ne zaman yapılacak, hangi tarihte? ABD başkan adayları kimler?

        ABD seçimleri ne zaman yapılacak, hangi tarihte? ABD başkan adayları kimler?

        ABD seçim tarihi için geri sayım devam ediyor. Joe Biden seçim yarışından çekildiğini açıkladı. Başkan Yardımcısı Kamala Harris aday olduğunu duyurdu. Bu seçimde, seçmenler başkan ve başkan yardımcısını dört yıllık bir dönem için seçecekler. Peki ABD başkan adayları kimler? 2024 ABD seçimleri ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2024 - 16:12 Güncelleme: 22.07.2024 - 16:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        ABD başkanlık seçimleri için nefesler tutuldu. ABD’nin eski Başkanı Donald Trump ve ABD Başkanı Biden 12 Mart'ta sırasıyla Demokrat ve Cumhuriyetçi partilerin delegelerinin çoğunluğunu elde etti. Trump'ın adaylığı 15 Temmuz'da onaylandı. Peki ABD seçimleri ne zaman yapılacak, hangi tarihte? ABD başkan adayları kimler?

        2

        ABD BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

        ABD’nin eski Başkanı Donald Trump ve ABD Başkanı Biden 12 Mart'ta sırasıyla Demokrat ve Cumhuriyetçi partilerin delegelerinin çoğunluğunu elde etti. Trump'ın adaylığı 15 Temmuz'da onaylandı.

        Robert F. Kennedy Jr. 1992 seçimlerinde bağımsız olarak yarışan Ross Perot'tan bu yana en yüksek oy alan üçüncü parti başkan adayı olarak ortaya çıktı.

        Ağustos ayında ise ABD'de başkan adayları resmi olarak açıklanacak. Seçim yarışından çekildiğini açıklayan ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i aday olarak onayladığını ve desteklediğini bildirdi.

        Harris, Demokrat Parti Ulusal Kongresi'nde delegeler tarafından yeterli oyu alması halinde Demokratların resmi adayı olacak.

        3

        ABD SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

        Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir sonraki başkanlık seçimi 5 Kasım 2024 tarihinde yapılacak.. Bu seçimde, seçmenler başkan ve başkan yardımcısını dört yıllık bir dönem için seçeceklerdir. Başkanlık seçimlerine kadar olan süreçte, adaylar belirlenmek üzere eyaletler arası ön seçimler ve parti kongreleri düzenlenecek.

        Seçim Günü: 5 Kasım 2024'te oy verme işlemleri yapılacak ve sonuçlar gece geç saatlerde veya sonraki günlerde açıklanacak.

        Yemin Töreni: Seçilen başkan ve başkan yardımcısı, 20 Ocak 2025 tarihinde yemin ederek görevlerine başlayacak.

        4
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beklenen haber geldi! Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar başlıyor
        Beklenen haber geldi! Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar başlıyor
        Kuzenini öldürdü! Kamerayı açtı!
        Kuzenini öldürdü! Kamerayı açtı!
        Korsan taksici diye darp edildi! Arkadaşlarıyla durağı bastı
        Korsan taksici diye darp edildi! Arkadaşlarıyla durağı bastı
        Fenerbahçe avantaj peşinde!
        Fenerbahçe avantaj peşinde!
        Kayıp adamın kemikleri, eski eşine ait evin temelinde bulundu!
        Kayıp adamın kemikleri, eski eşine ait evin temelinde bulundu!
        Öldüren kaza kamerada! 13 gün sonra hayata veda!
        Öldüren kaza kamerada! 13 gün sonra hayata veda!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu!
        SGK'dan zam farkı açıklaması
        SGK'dan zam farkı açıklaması
        İskenderun Körfezi açıklarında görüntülendi
        İskenderun Körfezi açıklarında görüntülendi
        Herkes yanında bir tek eşi yok
        Herkes yanında bir tek eşi yok
        10 öğrenci şikayet etmişti! Profesöre 'cinsel saldırı'dan 10 yıl hapis!
        10 öğrenci şikayet etmişti! Profesöre 'cinsel saldırı'dan 10 yıl hapis!
        "1 transferimiz kaldı"
        "1 transferimiz kaldı"
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        Yunanistan ile 2. sınır köprüsü
        Yunanistan ile 2. sınır köprüsü
        Emeklilikte reform zamanı
        Emeklilikte reform zamanı
        "Beyin sularım torbalarda tutuldu"
        "Beyin sularım torbalarda tutuldu"
        Sahneye çıkmaya hazır: Kamala Harris kim?
        Sahneye çıkmaya hazır: Kamala Harris kim?
        Elektriklide atağa kalkıyor
        Elektriklide atağa kalkıyor
        Kadın doğuruyor, erkek beyni değişiyor
        Kadın doğuruyor, erkek beyni değişiyor
        ABD'de seçim yarışı yeniden başlıyor
        ABD'de seçim yarışı yeniden başlıyor