35 bina 60 hane kül oldu! Köy 3'üncü kez yandı!

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Senato Genel Kurulu'nda yapılan sözlü oylamada Burns yeterli çoğunluğa ulaşarak CIA tarihindeki diplomat kökenli ilk direktör olarak kayıtlara geçti.

Daha önce Dışişleri Bakanlığı Yardımcılığı görevini de yürüten Burns, Demokratlardan olduğu kadar Cumhuriyetçilerden de önemli ölçüde destek almıştı.

"EN ÖNEMLİ KÜRESEL RAKİP ÇİN"

Burns, Senato'da daha önce yapılan onay oturumunda ABD'nin en önemli küresel rakibinin Çin olduğunu ve bu konuda önemli adımlar atacaklarını ifade etmişti.

ORTADOĞU'YU TANIYAN BİR İSİM

1998-2000 arasında ABD'nin Amman, 2005-2008 arasında da Moskova Büyükelçiliği görevlerini yürüten Burns, Başkan Barack Obama döneminde 2011-2014 yılları arasında dışişleri bakan yardımcılığı görevini yürütmüştü. William Burns 33 yıllık diplomasi kariyerinin ardından 2014 yılında Dışişleri Bakanlığı'ndan emekli olmuştu. Daha önce Ürdün ve Rusya'da büyükelçilik, Dışişleri Bakanlığı'nda Ortadoğu'dan sorumlu müsteşarlık ve siyasi işler müsteşarlığı görevlerinde de bulunmuştu.

İRAN İLE YAPILAN NÜKLEER ANLAŞMANIN MİMARLARINDAN

Burns, Obama dönemindeki dışişleri bakan yardımcılığı sırasında İran ile nükleer anlaşmanın oluşturulmasının öncü isimleri arasında yer almıştı. Joe Biden, Başkan Donald Trump'ın tek taraflı olarak çekildiği anlaşmayı yeniden gündeme alma vaadinde bulunmuştu.

2014'ten bu yana Carnegie Uluslararası Barış Vakfı'nın başkanlığını yürüten Burns'ün, Biden yönetiminin "önce diplomasi" temalı dış politika yaklaşımına uyumlu bir isim olarak görev yapması bekleniyor. Burns Rusça, Arapça ve Fransızca biliyor.