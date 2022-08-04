ABD Senatosu´nda Finlandiya-İsveç oylaması 0:00 / 0:00

DHA

ABD Senatosu, İsveç ve Finlandiya´nın NATO üyeliği kapsamında oylama yaptı. Oylama sonucunda 95´e 1 oyla iki ülkenin NATO üyeliği senatoda onaylandı. Missouri Senatörü Josh Hawley, oylamada hayır oyu veren tek senatör oldu.

ABD Senatosu´nda düzenlenen oylama ezici üstünlükle sonuçlandı. Senatörlerden 95´i, İsveç ve Finlandiya´nın NATO´ya katılmasını kabul eden `evet´ oyunu kullanırken; tek hayır oyu Missouri Senatörü Josh Hawley´den geldi.

Hawley, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, NATO´nun genişlemesinin ABD´nin güvenliğini artırmayacağını belirterek, "Önceliğimiz dışarıda Çin´e karşı mücadele etmek ve içeride sınırlarımızı korumak olmalıdır. NATO'yu genişletmek için bugünkü oylama basit bir seçim sunuyor; ya Avrupa'ya daha fazla asker, kaynak ve harcama yapacağız ya da bir numaralı rakibimiz Çin´e odaklanacağız. İkisine birden öncelik veremeyiz" dedi.