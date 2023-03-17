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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Moskova ziyareti öncesi olası ateşkes çağrılarını desteklemeyeceklerinin bir kez daha altını çizdi.

Kirby, çevrim içi düzenlenen günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çin Devlet Başkanı Şi'nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetiyle 20-22 Mart'ta Moskova'yı ziyaret edeceğinin açıklanmasının ardından Kirby, Ukrayna'da halihazırda bir ateşkesi desteklemedikleri vurgusunu yineledi.

Kirby, Çin'in Rusya-Ukrayna savaşına dair ateşkes önerisini gündeme getirip, kendilerini "arabulucu" addetme girişimleri olabileceği ihtimaline işaret etti. Ancak bunun Ukrayna pahasına Rusya'ya fayda sağlayacak bir girişim olabileceğini aktaran Kirby, bu nedenle ziyaret öncesi bu endişelerini dile getirdiklerini kaydetti.

Koordinatör Kirby, "Şu anda ateşkes çağrılarını desteklemiyoruz. Çin'in Moskova'da bir toplantıda yapacağı, sadece Rusya'ya fayda sağlayacak ateşkes çağrılarını kesinlikle desteklemiyoruz." ifadesini kullandı. Kirby, Çin'in bu çabalarının "nüfuzlarını artırma veya nüfuzları zaten artmış gibi görünme girişimlerinin" bir parçası olduğunu söyledi.

Çin'in Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili motivasyonları konusunda yorum yapmaktan kaçınan Kirby, diğer taraftan Ukrayna'ya destek veren uluslararası topluluğa katılmadığına dikkati çekti.

Kirby, Çin'in Rusya'ya Ukrayna'da kullanmak üzere silah temin etme seçeneğini masadan kaldırmadıklarına ilişkin ise "Doğru olmasaydı bunu söylemezdik." dedi. Bu hususta Çin tarafıyla da özel olarak görüştüklerini söyleyen Kirby, diğer müttefiklerle de bilgileri paylaşıp kamuoyuna açıkladıklarını ifade etti.

Çin'in Rusya'ya hem savaş kapsamında hem farklı amaçlarla kullanılabilecek "ikili kullanımlı" materyaller sağladığını belirten Kirby, bunların savaş alanında kullanıldığına dair bir göstergenin olmadığını kaydetti.

BİDEN-Şİ GÖRÜŞMELERİ

Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Çin Devlet Başkanı Şi ile yakın zamanda görüşme planına ilişkin ise henüz bir girişimleri olmadığını ancak gelecek günlerde bu konuyla ilgileneceklerini aktardı.

Gelecek hafta Irak'ın işgalinin 20. yıl dönümü olmasıyla ilgili bir soruya ise Kirby, Irak ile ortak işbirliklerine işaret etti ve ABD'nin, Irak'ın davetiyle bu ülkede faaliyet gösterdiğini kaydetti.

Kirby, iklim krizinden DEAŞ ile mücadele ve insan haklarına kadar, Irak ile ortaklıklarının birçok meselenin çözülmesine katkı sağladığını bildirdi.

Fotoğraf: AP