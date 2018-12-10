İran’ın başkenti Tahran’da Afganistan, Çin, İran, Pakistan, Rusya ve Türkiye meclis başkanlarının katıldığı ve terörle mücadelenin ele alındığı konferansta Rusya Meclisi Duma Başkanı Vyacheslav Volodin çok önemli bir açıklamada bulundu. Volodin, özellikle Suriye’de dünyanın, terörle mücadelede henüz güçlerini birleştiremediğine dikkat çekti.

"ABD, YASAL OTORİTEYİ YOK SAYIYOR"

DHA'da yer alan habere göre Ortadoğu'daki terörden ABDyi sorumlu tutan Volodin, “ABD’nin jeopolitik hırsları burada çoklu işbirliği olduğunu gösteriyor. ABD, teröristleri ve radikal güçleri, egemen devletleri baskı altında tutmak ve söz konusu devletlerin iç işlerine müdahale etmek amacıyla bir enstrüman olarak kullanmaya devam ediyor ve bu eylemi de şiddetli radikalcilikle mücadele olarak meşrulaştırmaya çalışıyor. Bu kapsamda, bağımsız uluslararası uzmanlar aracılığıyla sivil toplumu eğitmek gibi ‘radikalcilik karşıtı standartlar’ ile yasal otoriteleri yok sayıyor” dedi.

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