Bloomberg'e açıklama yapan Silahlı Kuvvetler Komitesi’nin yeni başkanı James Inhofe, "F-35 programında kalmak istiyorsa Türkiye, Rus S-400 sistemini satın alma konusunda daha ileriye gitmemeli" dedi. Inhofe, S-400’den vazgeçmezse Türkiye’nin sekiz partner ülkeden biri olması konusunun yeniden değerlendirileceği konusunda uyardı.

"SONUÇLARI OLACAKTIR"

Sputnik'te yer alan habere göre Inhofe, "Türkiye önemli bir NATO müttefiki, ancak bu şekilde davranmamalı. Hava savunması konusunda ihtiyaçları da var ancak önemli olan şu: Türkiye Rusya ile Batı arasında bir tercih yapmalı. Rusya’dan S-400 almaya devam ederse bunun sonuçları olacaktır" ifadelerini kullandı.

"S-400 RADARLARI F-35'İ TEST EDEBİLİR"

ABD merkezli bir savunma şirketinde çalışan füze uzmanı Steve Zaloga ise NATO'nun Rusya'dan uzmanların Türkiye'ye S-400 eğitimi için gitmesinden endişe duyduğunu söyledi. Zaloga’ya göre NATO, Türkiye’nin Rus uzmanların S-400 radarlarını F-35’lere karşı test etmesine izin vermesinden korkuyor.

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