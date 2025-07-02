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        ABD Vietnam ile ticaret anlaşmasına vardı

        ABD Başkanı Donald Trump, Vietnam ile ticaret anlaşmasına vardıklarını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 21:06 Güncelleme: 02.07.2025 - 21:06
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        ABD Vietnam ile anlaştı
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        ABD Başkanı Donald Trump, Vietnam ile ticaret anlaşması yaptıklarını bildirdi.

        Trump, Truth Social hesabından söz konusu anlaşmanın detaylarını paylaştı.

        Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreteri To Lam ile görüşmesinin ardından anlaşma yaptıklarını belirten Trump, bunun iki ülke arasında büyük bir işbirliği anlamına geldiğini vurguladı.

        Trump, anlaşma şartlarına göre, Vietnam'dan ABD'ye gönderilen mallar için yüzde 20 gümrük vergisi uygulanacağını, herhangi bir aktarma durumunda ise bu oranın yüzde 40 olacağını bildirdi.

        Buna karşılık Vietnam'ın "daha önce hiç yapmadığı bir şeyi yapacağını" ve ABD'ye ticaret konusunda "tam erişim hakkı" vereceğini kaydeden Trump, "Başka bir deyişle, 'Pazarlarını ABD'ye açacaklar.' Yani, ürünlerimizi Vietnam'a '0' gümrük vergisiyle satabileceğiz." ifadesini kullandı.

        Trump, ABD'de "son derece başarılı" olan büyük motorlu araç (SUV) üretiminin Vietnam'daki ürün çeşitliliğine "harika" bir katkı yapacağını düşündüğünü belirtti.

        ABD Başkanı Trump'ın 2 Nisan'da açıkladığı ancak bir hafta sonra 90 günlüğüne ertelenen karşılıklı tarifelerde, Vietnam'a yüzde 46 düzeyinde gümrük vergisi uygulanması öngörülmüştü.

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