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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD yaptırımlarını delen Türk iş insanı Taşkın Torlak tutuklandı - İş-Yaşam Haberleri

        ABD yaptırımlarını delen Türk iş insanı Taşkın Torlak tutuklandı

        Venezuela devlet petrol şirketinin, ABD yaptırımlarını aşmasına yardım etmekle suçlandığı Taşkın Torlak isimli Türk iş insanı dün Miami'de tutuklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2024 - 09:12 Güncelleme: 05.11.2024 - 09:12
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        ABD yaptırımlarını delen Türk iş insanı tutuklandı
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        AP haber ajansının aktardığına göre, ABD, Venezüella'nın yaptırımlardan kurtulmasına yardım ettiği iddia edilen Türk iş insanı tutukladı.

        Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 37 yaşındaki Taşkın Torlak'ın Türkiye'ye dönmeye çalışırken tutuklandığı belirtildi.

        Mahkeme belgelerine göre Torlak, yaptırım uygulanan petrolün sevkiyatında yer alan birkaç şirketi işletiyordu.

        2020'DEN BU YANA

        İddiaya göre Torlak, 2020 yılından itibaren, çoğu Batılı alıcının Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu görevden almayı amaçlayan ABD yaptırımlarını baltalamaktan korktuğu için Güney Amerika ülkesinden uzak durduğu bir dönemde, Venezuela'nın ham petrolünü taşımak için adı açıklanmayan suç ortakları ve Ukrayna, Çin, Endonezya ve başka yerlerden şirketlerle birlikte çalışmaya başladı.

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        Torlak, iddiaya göre suç ortaklarından biriyle yaptığı yazışmalarda “Paranın bir yerlerde takılıp kalmasını önlemek için temiz isimlerden birini kullanabiliriz” diyordu.

        Başsavcı Yardımcısı Matthew G. Olsen yaptığı açıklamada, “Adalet Bakanlığı, Maduro rejimine uygulanan yaptırımları delmeye yönelik suç teşkil eden çabalara karışanları sorumlu tutmaya devam edecektir” dedi.

        *Haberin görseli shutterstock tarafından servis edilmiştir.

        *Görsel temsili

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