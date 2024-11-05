ABD yaptırımlarını delen Türk iş insanı Taşkın Torlak tutuklandı

AP haber ajansının aktardığına göre, ABD, Venezüella'nın yaptırımlardan kurtulmasına yardım ettiği iddia edilen Türk iş insanı tutukladı.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 37 yaşındaki Taşkın Torlak'ın Türkiye'ye dönmeye çalışırken tutuklandığı belirtildi.

Mahkeme belgelerine göre Torlak, yaptırım uygulanan petrolün sevkiyatında yer alan birkaç şirketi işletiyordu.

2020'DEN BU YANA

İddiaya göre Torlak, 2020 yılından itibaren, çoğu Batılı alıcının Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu görevden almayı amaçlayan ABD yaptırımlarını baltalamaktan korktuğu için Güney Amerika ülkesinden uzak durduğu bir dönemde, Venezuela'nın ham petrolünü taşımak için adı açıklanmayan suç ortakları ve Ukrayna, Çin, Endonezya ve başka yerlerden şirketlerle birlikte çalışmaya başladı.