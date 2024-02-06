ABD, Yemen'deki Husilere ait hedeflere saldırı düzenlendiğini bildirdi

ABD, Yemen'deki İran destekli Husi kontrolündeki bölgelerde bulunan patlayıcı yüklü insansız su üstü araçlarına yönelik saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Açıklamada, bu araçların bölgedeki ABD Donanmasına ait gemiler ve ticari gemilere yönelik "yakın tehdit" oluşturduğunun belirlendiği aktarıldı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada, "Husilere ait iki patlayıcı yüklü insansız su üstü aracına karşı meşru müdafaa amaçlı saldırı düzenlendi." ifadesi kullanıldı.

Bu eylemlerin seyrüsefer özgürlüğünü koruyacağına işaret edilen açıklamada, saldırıların, uluslararası suları ticari gemiler için daha güvenli hale getireceği vurgulandı.

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KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.