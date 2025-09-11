Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD yönetiminden Lübnan'a 14,2 milyon dolarlık güvenlik yardımı | Dış Haberler

        ABD yönetiminden Lübnan'a 14,2 milyon dolarlık güvenlik yardımı

        ABD Savunma Bakanlığı, Lübnan Silahlı Kuvvetlerine yönelik 14,2 milyon dolar değerinde güvenlik yardım paketinin onaylandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2025 - 10:02 Güncelleme: 11.09.2025 - 10:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'den Lübnan'a güvenlik yardımı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, Başkanlık Çekme Yetkisi kapsamında sağlanan paketle, Lübnan ordusunun Hizbullah gibi gruplara ait askeri altyapıları etkisiz hale getirme kapasitesinin artırılmasının hedeflendiği ifade edildi.

        Açıklamada, 14,2 milyon dolar değerindeki yardım paketinde, farklı tiplerde patlayıcı, elektrikli ve elektriksiz kapsüller, zaman ayarlı fünyeler, jeneratör ve ulaşım desteği gibi teçhizatın yer aldığı belirtildi.

        Bu kapsamda Lübnan ordusunun devriye faaliyetleri yürütebilmesi, patlamamış mühimmatın güvenli şekilde imha edilmesi ve Hizbullah'a ait silah depolarının ortadan kaldırılması için kapasitenin güçlendirileceği kaydedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TMSF Can Holding'e kayyum olarak atandı
        TMSF Can Holding'e kayyum olarak atandı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Vergide aile yok
        Vergide aile yok
        37 ilin emniyet müdürü değişti
        37 ilin emniyet müdürü değişti
        Ali Koç: Yeni bir macera mı, şampiyonluk mu?
        Ali Koç: Yeni bir macera mı, şampiyonluk mu?
        Flaş iddia: Fatih Terim'e milli takım kancası!
        Flaş iddia: Fatih Terim'e milli takım kancası!
        Poligondan tabanca ve mermi çaldı!
        Poligondan tabanca ve mermi çaldı!
        Başak Gürkan Arslan cinayetinde kan donduran detaylar!
        Başak Gürkan Arslan cinayetinde kan donduran detaylar!
        "Madalyanın rengini bilmiyorum ama alacağız!"
        "Madalyanın rengini bilmiyorum ama alacağız!"
        Bir Minguzzi vakası daha! 15 yaşında vahşet kurbanı!
        Bir Minguzzi vakası daha! 15 yaşında vahşet kurbanı!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Beşiktaş, Laporte'nin yanıtını bekliyor!
        Beşiktaş, Laporte'nin yanıtını bekliyor!
        Otomobil, yayaların üzerinden uçtu!
        Otomobil, yayaların üzerinden uçtu!
        Fransa'da sokaklar karıştı: Macron karşıtlarından protesto
        Fransa'da sokaklar karıştı: Macron karşıtlarından protesto
        Trump'tan Fed'e faiz çağrısı
        Trump'tan Fed'e faiz çağrısı