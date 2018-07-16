ABD’li Büyükelçi: Türkiye ile S-400’lere alternatif Patriot’ların satışı için görüşmeler sürüyor

ABD Dışişleri Bakanlığı'nda, Askeri ve Diplomasi İlişkiler Departmanı'ndan Sorumlu Büyükelçi Tina Kaidanow, ABD ile Türkiye arasında S-400'lere alternatif Patriot füze savunma sisteminin satışı için görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.
Kaidanow, ABD hükümet yetkililerinden oluşan bir heyetin, İngiltere'de düzenlenen Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nda, ABD'nin savunma ticaretini artırmak için müttefik ülkelerle görüşmeler yaptığını söyledi.
ABD'li Büyükelçi, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'ye Patriot'larla ilgili ikna etmeye çalıştığını da ekledi. Bununla birlikte Kaidanow, iki ülkenin heyetlerinin Farnborough'da görüşüp görüşmediğine dair konuşmadı.
Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemini alma adımı, ABD ve NATO ülkelerinin tepkisine neden oluyor.
Bununla ilgili kaygılı olduklarını yineleyen Kaidanow, Türkiye ile ABD arasındaki stratejik ilişkinin desteklenmesinin Patriotlarla sağlanabileceğini söyledi.
Erdoğan 'Bu iş bitti' demişti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nisan ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ankara'da düzenlediği ortak basın toplantısında, S-400 füze savunma sisteminin Rusya'dan satın alınması konusunda bir değişiklik olmadığını açıklamıştı.
NATO ülkeleri tarafından ortak savunma sisteminde karmaşaya yol açacağı gerekçesiyle eleştirilen satın alma kararıyla ilgili Erdoğan, "S-400 anlaşmasını yaptık, o defteri kapattık. Bitti o iş" ifadelerini kullanmıştı.
Ziyaret kapsamındaki görüşmelerde S-400'lerin teslimatının da gündeme geldiğini söyleyen Rusya Devlet Başkanı Putin, "Teslimat sürelerini azaltmaya karar verdik" demişti.
Basın toplantısının ardından Twitter üzerinden açıklama yapan Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, teslimat tarihinin öne çekilerek Temmuz 2019'a alındığını duyurmuştu.
Testlerine 1999 sonunda başlanan S-400 sistemi 2007 yılında faaliyete alındı.
Bu sistem, insanlı ya da insansız her türlü hava aracının yanı sıra hem seyir (cruise) hem de balistik füzeleri imha etme kapasitesine sahip. Azami menzili 400 kilometre, ulaşabildiği en yüksek irtifa da 30 kilometre.
Ayrıca, her hedefe iki füze kilitleyerek, eşzamanlı olarak 80 hedefi vurabiliyor.
En fazla 3 bin 500 kilometre uzaklıktan fırlatılan orta menzilli balistik füzeleri imha etme kapasitesine sahip.
Türkiye tarihinin en yüksek meblağlı savunma anlaşması olan bu girişim, NATO'nun ve ABD'nin tepkisini çekmişti.
Sistem teslim edildiğinde, Türkiye S-400 kullanan ilk NATO üyesi olacak.
Uzmanlar, NATO'nun birbirine entegre hava savunma sisteminin bulunduğunu ve Türkiye'nin S-400'ü satın almasının maliyet, nitelik ve teknoloji transferi gibi birçok teknik sorunu beraberinde getirebileceğini ifade ediyor.
Ayrıca, bu alımın tamamlanması halinde bunun Türkiye'nin NATO ile ilişkilerini yeniden tanımlamak adına attığı bir adım olarak yorumlanabileceği de belirtiliyor.
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