ABD’nin Teksas eyaletinde 48 kızamık vakası bildirildi

Sağlık yetkilileri, Teksas'taki salgının hızla yayıldığını ve yakın eyaletlerde vakaların doğrulandığını belirterek, kızamığın ABD genelinde yayılmaya devam ettiğini aktardı.

Eyalet Sağlık Hizmetleri Departmanı'na (DSHS) göre, batı Teksas'ta kızamık salgını vakası 48'e yükseldi.

DSHS sözcüsü, yaşanan vakaların eyaletteki 30 yıldan uzun süredir görülen en büyük kızamık salgını olduğunu bildirdi. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne göre bu yıl Alaska, Georgia, New York ve Rhode Island'da da kızamık vakaları görüldü.