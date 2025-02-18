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        Haberler Sağlık ABD’nin Teksas eyaletinde 48 kızamık vakası bildirildi - Haberler | Sağlık Haberleri

        ABD’nin Teksas eyaletinde 48 kızamık vakası bildirildi

        ABD'nin Teksas eyaletinde kızamık vakalarında artış yaşanıyor. Vaka sayısı 48'e yükselirken 13 kişi hastanede tedavi altına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 16:14 Güncelleme: 18.02.2025 - 16:17
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        Teksas'ta 48 kızamık vakası bildirildi
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        Sağlık yetkilileri, Teksas'taki salgının hızla yayıldığını ve yakın eyaletlerde vakaların doğrulandığını belirterek, kızamığın ABD genelinde yayılmaya devam ettiğini aktardı.

        Eyalet Sağlık Hizmetleri Departmanı'na (DSHS) göre, batı Teksas'ta kızamık salgını vakası 48'e yükseldi.

        DSHS sözcüsü, yaşanan vakaların eyaletteki 30 yıldan uzun süredir görülen en büyük kızamık salgını olduğunu bildirdi. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne göre bu yıl Alaska, Georgia, New York ve Rhode Island'da da kızamık vakaları görüldü.

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