Covid-19 kökenine ilişkin araştırmalarda açmaz 0:00 / 0:00

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Çin'in Washington Büyükelçiliği, ABD Başkanı Joe Biden’ın virüsün kökenlerine ilişkin istihbaratın gözden geçirilmesi talimatını vermesinin ardından, COVID-19’un kökenini siyasallaştırmanın, bilimsel araştırmayı engelleyeceğini ve küresel çabaları baltalayacağını aktardı.

Çarşamba akşamı internet sitesinden yaptığı açıklamada elçilik, ‘‘Bazı siyasi güçlerin siyasi manipülasyon’’ peşinde olduklarını söyledi.

Sözlerinde Çin’in, dünya çapında erken Covid-19 vakalarına ilişkin kapsamlı çalışmaları ve araştırmaları desteklediğini vurguladı.

BİLİM İNSANLARINDAN ÇAĞRI

Bu ayın başında ABD’de bir grup bilim insanı Science dergisine yazmış oldukları resmî yazıda pandeminin kökenini araştırmak için çağrıda bulunmuş, Dünya Sağlık Örgütü’nün virüsünün kökenine ilişkin laboratuvar sızıntısını yeterince ve dengeli bir şekilde değerlendirmediğini vurgulamıştı.

Yazdıkları yazıda açık bilim çağrısı yapan bilim insanları, ‘‘Halk sağlığı kurumları ve araştırma laboratuvarları da benzer şekilde kayıtlarını halka açmalıdır. Araştırmacılar, analizlerin bağımsız uzmanlar tarafından tekrarlanabilmesi için, analizlerin yapıldığı ve sonuçların çıkarıldığı verilerin doğruluğu ve kaynağını belgelemelidir.’’ ifadelerine yer vermişlerdi.

KORONAVİRÜSÜN KÖKENİNE İLİŞKİN İKİNCİ ÇALIŞMA AŞAMASI

Dünya Sağlık Örgütü (WHO),Covid-19’un kökenlerine ilişkin ikinci bir çalışma aşamasına başlarken, SARS-CoV-2’nin bir laboratuvardan sızdırıldığı iddiası üzerine daha fazla durulmaya başladı.

WHO uzmanlarından Marion Koopmans, Covid-19 salgının çıktığı ülkelerde araştırma ziyaretlerinin rutin hale getirilmesini tavsiye etmişti.

SORUN SİYASALLAŞTI

Washington Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Yanzhong Huang, "İdeal olarak, Çin'in daha işbirlikçi ve daha şeffaf olmasını istersiniz ama şimdi sorun o kadar siyasallaştı ki, soruşturmanın riskleri çok yüksek."

Çin’in bu konudaki şeffaflık eksikliği, laboratuvar sızıntı teorisinin tekrar canlanmasına neden olduğunu söyleyerek pandeminin kökeninin araştırılmasında şeffaflık ilkesine dikkat çekti ve henüz ortada bu hipotezi kanıtlayacak hiçbir şeyin olmadığını söyledi.

ÇİN’DEN ARAŞTIRMA İÇİN ŞART

Çin, ÇKP'nin gazete grubu olan Global Times gazetesine geç saatlerde yaptığı açıklamada, laboratuvar sızıntısı teorisi daha fazla araştırılacaksa, ABD’nin tesislerine girilmesinin de izin verilmesi gerektiğini söyledi.

HİPOTEZLER

Mart ayında yayımlanan ortak bir Çin-WHO çalışması, SARS-CoV-2'nin laboratuvardan sızmasının olası olmadığını ve büyük olasılıkla yarasalardan insanlara henüz tanımlanmamış bir yolla yayıldığını belirtti.

Çin ayrıca, COVID-19'un başka bir ülkede ortaya çıktığını donmuş gıda veya yaban hayvan ticaret ağları yoluyla girdiği olasılığına işaret etmişti.

Atlantik Konseyi Üyesi Jamie Metzl, bağımsız soruşturma kampanyası kapsamında, pandeminin Çin’de başladığını işaret ederek, Çin'de kapsamlı bir soruşturmanın başlaması gerektiğine dikkat çekti. ABD’deki Çin Büyükelçiliğinden gelen açıklamaya ilişkin ''Bu korkunç trajediden ölen herkese ve ailelerine yönelik çirkin bir hakarettir." ifadesini kullandı.