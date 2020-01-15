Erzurum'daki soğuk havadan dolayı karşılaşmanın daha geç saatte oynanması gerektiğini belirten Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Erzurum'da saat 18.30´da sıfırın altında 10-12 derecede oynanan bir maç sporcu ve taraftar sağlığı açısından olumlu olmaz. Umarım sakatlık yoktur. Alanya´da bugün saat 4´te maç oynanıyor, Erzurum´da 6.30´da oynanıyor. Yayıncı kuruluşa da söyledim. Sporcu sağlığı herşeyden önemlidir. Sonuçlar, oyunlar geçip geçidir" dedi.

"BU MAÇIN TELAFİSİ VAR"

Oyunla ilgili değerlendirmede de bulunan Avcı, "İlk yarıda dengeli ve bizim fazla pozisyona girdiğimiz oyun vardı. İkinci yarıda Erzurumspor daha istekli, topa sahip olan bir görünüm sergiledi. Ana tema şu; onlar biraz fazla istediler. 6-7 tane kenar ortasına bu kadar net vurdurmaması lazım. 90´da 2-2´yi yakalıyorsun, sonra pozisyon veriyorsun. Kornerde atışı sonrası penaltı ve sonrası gol oluyor. Büyük takım anlamında bu doğru değil. Müsabaka zor şartlar altındaydı.Telafisi var, çıkardığımız dersler var" diye konuştu

ERKAN SÖZERİ: SAHADA GÖRSEL BİR ŞÖLEN VARDI

Galibiyeti taraftara ve doğum günü olan kulüp başkanı Hüseyin Üneş´e armağan ettiklerini söyleyen BB. Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, şunları ifade etti:

"Bugün güzel bir futbol şöleni vardı sahada bence. Amacımız kupanın rengi olmak, gidebildiğimiz yere kadar gitmek. Erzurum şehrini iyi temsil etmek. Bunların hepsini sahada gösterdiğimizi düşünüyorum. Bu kadar soğuğa rağmen iyi futbol iyi mücadele taraftarlarımızın içlerini ısıttı diye düşünüyorum. Bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Bu soğukta gelmek kolay değil. Sayın Başkan Hüseyin Üneş´in doğum günü, güzel bir hediye verdiğimizi düşünüyoruz."

"DAHA FAZLA İSTEYEN VE MÜCADELE EDEN BİZDİK"

Maçta zaman zaman iyi işler yaptıklarını ifade eden Erkan Sözeri, "Maçın tamamına baktığınız zaman daha iyi olan, isteyen mücadele eden taraf bizdik, en azından ben öyle düşünüyorum. Oyuncularımı yürekten kutluyorum" şeklinde konuştu.