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Abdullah Avcı'dan son dakika açıklaması

Adı Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takım teknik direktörlüğü için geçen Abdullah Avcı iddialara yanıt verdi!

Abdullah Avcı'dan son dakika açıklaması
HABERTURK.COM

Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın teknik direktör adayları arasında olduğu öne sürülen Abdullah Avcı sessizliğini bozdu.

Play Spor'a açıklamalar yapan tecrübeli teknik direktör, bayramdan sonra açıklamalar yapacağını dile getirdi.

Hakkındaki iddialarla ilgili konuşan Avcı, "Şu anda gündemde Fenerbahçe ve Milli Takım söylentileri var. Bayramdan sonra durumlar olgunlaşınca açıklama yapacağım" ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı son olarak Trabzonspor'da görev yapmış, şampiyon olduğu sezonun devamında bordo-mavililerle karşılıklı anlaşmayla yollarını ayırmıştı.

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