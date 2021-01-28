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Abdullah Avcı ilk kupasını kazandı

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı kulüp antrenörü olarak kariyerindeki ilk kupayı kazandı

Abdullah Avcı ilk kupasını kazandı

Trabzonspor, Başakşehir'i TFF Süper Kupa maçında 2-1 mağlup ederken teknik direktörü Abdullah Avcı kulüp antrenörü olarak kariyerindeki ilk kupayı kazandı.

Avcı, kariyerindeki ilk kupayı 10 yıl çalıştırdığı Medipol Başakşehir'e karşı Süper Kupa'da kazanma sevincini yaşadı.

OMUZLARDA YÜKSELDİ

Karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan Trabzonsporlu futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı´yı omuzlara alarak havaya attı.

"KUPAYI TRABZON ŞEHRİNE ARMAĞAN EDİYORUZ"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kazandıkları TFF Süper Kupa'yı Trabzon şehrine ve bordo-mavili taraftarlara armağan ettiklerini söyledi.

TFF Süper Kupa’da Medipol Başakşehir ile Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Mücadeleden 2-1 galip ayrılan bordo-mavililer, kupanın sahibi oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Oyunun ilk 10-15 dakikalık bölümü oyuna giremedik. Sonraki bölümlerde kontrol elimizde, saha dağılımız doğru olduğunda topa biraz sahip olduğumuzda daha iyi işler yapacağımız ortadaydı. İkinci yarıda doğru organizasyonlarımız devreye girdi ve oyunu kazandık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bir oyun üstünlüğümüz vardı. Trabzonspor, 7 kere eski adı Cumhurbaşkanlığı, Süper Kupa'yı daha önce 1, bugün de ikinci kez kazanarak 9. kupasını kazandı. Böyle bir kültüre sahip olduğu için çok arzuladı, çok istedi. Bu istemenin karşılığını aldık. Özellikle bugün tribünde olan 100 Trabzon taraftarının ne kadar etkili olduğunu hissettik. Trabzon şehrine, Trabzonspor taraftarına armağan ediyoruz. Bize verdikleri sevgi, inançları devam etsin. Türk futbolunun en önemli oyuncularından bir tanesi Ömür'ü geçen hafta kaybetmiştik. Sakatlığından dolayı 3 ay bizimle olamayacak. Bugün galibiyeti hem taraftarımıza hem Ömür'e armağan ediyoruz. Güzel bir duygu ama hayat bir gün sonra yenilenecek. 3 gün sonra lige döneceğiz. Bunun keyfini çıkaracağız" diye konuştu.

Maça kasket ile çıkmasına açıklık getiren Avcı, "Bugün kasketle geldim, kasket giymesini seviyorum ama kulüpte geçen gün dolaşırken, Allah uzun ömürler versin, Ahmet Suat Özyazıcı'nın bir kupa töreninde altında eşofman üstünde kasket gördüğümde çok hoşuma gitmişti. O zaman bunu yapmış, bugün de onun anısına olsun diye taktım. Tekrar camiamıza hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

"GÜZEL BİR DUYGU"

Kariyerinde ilk kupasını almasının hatırlatılması üzerine başarılı teknik adam, "Güzel bir duygu, ben bunlara çok takıntılı değilim. 17 Yaş Altı ile Avrupa Şampiyonluğu kazandığımda da bir kupa veriyorlardı. Dünya dördüncülüğü yaşadım. Türk futbolunda çok önemli oyuncular kazdırdım. İkinci Lig'de bugünkü takımımla bir şampiyonluk da yaşamıştım. Bence oyuncuyu ve oyunu geliştirmek, kupa kazansan da kazanmasan da toplum üzerinde saygı görmek benim için önemlidir. Ben her ikisini de yaşıyorum. Trabzonspor da olmak bu kararı verirken Sayın Başkan'a, ısrarlarından dolayı Ertuğrul Doğan'a ve Mehmet Yiğitalp'e, bugün beni Trabzonspor'a kazandırdıkları ve bu heyecanı bana yaşattıkları için çok teşekkür ediyorum. Mesleki anlamda da çok güzel duygular ve tatminler yaşıyorum. Oyuncu grubuna da o açıdan teşekkür ediyorum" diye cevap verdi.

TFF Süper Kupa’nın ardından bu sene Süper Lig’deki şampiyonluk için düşüncelerinin sorulması üzerine Abdullah Avcı, “Parçadan bütüne gidiyoruz, 12 haftalık bir süreç oynadık. Transferin bitmesine üç gün var. Bununla ilgili ne yapabiliriz? Bir takım temaslarımız var daha net gözüken bir şey yok. Şu ana kadar bir tek Berat'ı kadromuza kattık. O da çok uyum gösteriyor. Üç gün sonra belli olacak ama biz her maça oyun geliştiren ve kazanma isteğiyle çıkan bir takım olacağız. Süreç bizi nereye götürecek ona bakacağız. Ama önümüzdeki sene itibarıyla Trabzonspor hep zirvede olur. Önümüzdeki sene transferler ve planlama yapıldığında tek hedefi orası olacak" dedi.

"BERAT ÖZEL BİR OYUNCU"

Trabzonspor’un yeni transferi genç futbolcu Bera Özdemir hakkında da yorum yapan Avcı, "Berat, Özel bir oyuncu, daha eksikleri var, çalışacak. İlk geldiği günden bu yana bazı oyuncular vardır. Bunu Roma'ya giden Cengiz'de de bunu yaşamıştım. Aldığımda ilk gün itibaren antrenman dahil kendini gösteren ve kabul ettiren bir oyuncuydu. Berat da özel bir oyuncu. Onunla ilgili planımız şu; hem Trabzonspor'a faydalı olacak hem milli takım önünde bir hedef olarak Avrupa şampiyonası önünde duruyor. Orada olacak inşallah. Ondan sonra da uluslararası seviyede olmasını planlıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

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