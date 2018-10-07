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Abdullah Avcı: "Yüz senelik kulüplerle yarışabilmek harika bir duygu"

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, mücadelenin arada geçtiğini dile getirdi

07 Ekim 2018 Pazar, 21:10 | Güncelleme:

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçının ardından, ''Maçtan önce Fenerbahçe takımı özellikle son 1,5 maçı diyelim, Rize ve Avrupa maçında bir sistem değişikliğine gittiler. Oynarken 3'lü karşılarken 5'li, biz hem 3'lü, 4'lü ile nasıl oynayacağımıza çalıştık. Oyunda baktığınızda 4'lü başladılar, bizim temel felsefelerimizden biri top rakipteyken baskı yapmak. Direk oyun oynamak ve ikinci topları almaktı. Rakibe ilk yarıda 2 pozisyon verdik. Baskıyı Mossoro yapıyorsa diğer iç oyuncumuzun da yapması lazım. Yüzde 60-65 topa sahip oluruz diyorduk, bugün ilk yarıda yüzde 61'di. Oyun organizasyonlarını sağlıklı kurduk. Hızlandırmak ve atak sonuçlandırmak gerekiyor, burada düşük performans sergiledik. Pozisyonlarımız var, rakibin de var ama bütününde neye bakabiliriz. Fenerbahçe deplasman, kazanabilirdik, oyunun içinde onların da pozisyonu var. Kaybedebilirdik. Mossoro'ya daha fazla yardımcı olmamız gerekiyor, en çok koşan oyuncuydu. 6-7 oyuncumuz takım oyununu oynarsa, 3-4 oyuncuda düşüklük olursa bu tüm takımı etkiliyor. Kazanmadık, kaybetmedik arada bir maçtı. Onun için her iki takımı da mücadelelerinden dolayı tebrik etmek gerek'' dedi.

''VAR İLK DEFA BOZULDU BU DA BİZİM BAŞIMIZA GELDİ''

Abdullah Avcı, Elia'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile ilgili olarak, ''Benim kulübeden bunu görmem mümkün değil. VAR sistemi o arada bozulmuş bu ilk defa oldu sanırım, bu da bizim başımıza geldi. Pozisyon ofsayt değil gibi gözüküyor. Bunlar oyunun içinde olabiliyor. O bölümde bize gelmesi şanssızlık herhalde. Yapacak bir şey yok, bir şey diyemiyorum'' diye konuştu.

''BİREYSEL PERFORMANSLAR VE SAKATLIKLARLA 8 HAFTALIK SÜRECİ GEÇİRDİK''

8 haftalık sürecin geride kaldığını ifade eden Avcı, ''İkinci milli takım arasına giriyoruz. Kadro derinliğimiz var ama bugün 8 haftalık süreçte takım kaptanımız Emre Belözğlu'ndan 1,5 maç faydalanabildik. Arda 8 maç cezalıydı, Clichy 4 maç cezalıydı, Elia, Costa sakattı. Bireysel performanslar ve sakatlıklarla 8 haftalık süreci geçirdik. Buna rağmen ligin yukarısında sistemimiz sayesinde durabiliyoruz'' şeklinde konuştu.

''YÜZ SENELİK KULÜPLERLE YARIŞABİLMEK HARİKA BİR DUYGU''

Abdullah Avcı, 2 sene önce 33 hafta, geçen sene de 34 hafta şampiyonluk yarışının içinde olduklarını kaydederek, ''8 haftayı sıkıntılarla geçirdik, kaliteyi ve hızı yükselttiğimizde geçen sene de bunu açıklamıştım, bizim için harika bir duygu, bu yarışın içinde olabilmek. Bunu hakediyoruz. Eksiklerimiz var mıdır, vardır. Fenerbahçe'yi bugünü ile değerlendirmemek gerek. Yüz senelik kulüplerle yarışabilmek harika bir duygu. Sonuna kadar bunun içinde olmak asıl hedeflerimizden bir tanesi'' dedi.

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