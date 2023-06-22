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Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Erdem Cantimur'u Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olarak atadı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararının ardından Abdullah Erdem Cantimur'un hayatı ve biyografisi merak konusu oldu. İşte Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur hayatı, memleketi ve yaşı hakkında merak edilenler...

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  • Abdullah Erdem Cantimur kimdir? Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur nereli ve kaç yaşında?

    Abdullah Erdem Cantimur'un hayatı ve biyografisi gündeme geldi. Abdullah Erdem Cantimur, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından "Yeni Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur kimdir, kaç yaşında ve nereli?" araştırmaları hız kazandı. İşte Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur'un hayatı hakkında merak edilenler...
  • Abdullah Erdem Cantimur kimdir? Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur nereli ve kaç yaşında?

    ABDULLAH ERDEM CANTİMUR KİMDİR?

    1961 yılında Kütahya'nın Simav ilçesinde dünyaya gelen Türk siyasetçi Abdullah Erdem Cantimur, Anadolu Üniversitesi Kütahya İdari Bilimler Yüksek Okulu'ndan mezun olmuştur.

     

    Dumlupınar Üniversitesi Simav Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi olarak görev yapmıştır. Kütahya Serbest Muhasabeci Mali Müşavirler Odası'nda 4 dönem Yönetim Kurulu Üyesi olmuştur. Halen mali müşavirdir.
  • Abdullah Erdem Cantimur kimdir? Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur nereli ve kaç yaşında?

    AK Parti Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olmuş ve aynı zamanda 22. Dönem Kütahya Milletvekilliği görevini üstlenmiştir. Ak Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcılığı yapmıştır. 2012-2015 yıllarında Maliye Bakan Yardımcısı olmuştur.

     

    Evli ve 4 çocuk babasıdır.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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