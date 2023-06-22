Abdullah Erdem Cantimur'un hayatı ve biyografisi gündeme geldi. Abdullah Erdem Cantimur, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından "Yeni Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur kimdir, kaç yaşında ve nereli?" araştırmaları hız kazandı. İşte Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur'un hayatı hakkında merak edilenler...