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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Abdurrahim Albayrak'tan Dursun Özbek'e tam destek! - Galatasaray Haberleri

        Abdurrahim Albayrak'tan Dursun Özbek'e tam destek!

        Galatasaraylı eski yönetici Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılı kulüpte yapılacak başkanlık seçimi öncesi konuştu. Mevcut başkan Dursun Özbek'e destek veren Albayrak, "Benim tek isteğim Galatasaray'da Dursun Özbek'in tekrardan aday olmasıydı. Devam etmesi çok önemliydi" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 12:51 Güncelleme: 02.05.2024 - 12:51
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        Albayrak'tan Dursun Özbek'e tam destek!
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        Galatasaray Kulübü'nde 25 Mayıs'ta gerçekleşecek Olağan Seçimli Genel Kurul'da yeniden adaylığını açıklayan başkan Dursun Özbek'in listesinde olacağı konuşulan Abdurrahim Albayrak, açıklamalarda bulundu.

        Son günlerde Galatasaray seçimleri için listelerde ismi geçen Abdurrahim Albayrak, yaptığı açıklamada, "Benim tek isteğim Galatasaray'da Dursun Özbek’in tekrardan aday olmasıydı. Devam etmesi çok önemliydi. Galatasaray kongre üyesi olarak başka beklentim olamaz" ifadelerini kullandı.

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