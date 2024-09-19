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        Haberler Gündem 3. Sayfa Abdurrahman Ay'ın suç örgütüne operasyon - Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        Abdurrahman Ay'ın suç örgütüne operasyon!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da elebaşılığını Abdurrahman Ay'ın yaptığı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-26" operasyonunda 8 şüphelinin yakalandığını ve 6'sının tutuklandığını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 08:28 Güncelleme: 19.09.2024 - 09:34
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        Abdurrahman Ay'ın suç örgütüne operasyon!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İstanbul’da elebaşılığını yurt dışında firar olan Abdurrahman Ay’ın yaptığı organize suç örgütüne yönelik “Kuyu-26” operasyonu düzenlendi.

        İHA'da yer alan habere göre düzenlenen operasyon sonucu 8 şüpheli yakalanırken 6’sı tutuklandı. 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilirken şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yağma, tehdit, işyerine yönelik el bombalı saldırı ve mala zarar verme suçlarını işledikleri tespit edildi.

        Operasyon sonucu ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

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        #Abdurrahman Ay
        #Son dakika haberler
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