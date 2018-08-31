Aberdeen - Kilmarnock maçı rakamları

İskoçya Premiership heyecanı devam ediyor. Aberdeen, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Kilmarnock takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. 5 puanlı Aberdeen 5. sırada bulunuyor, Kilmarnock 4 puana sahip ve 6. sırada. Ev sahibi Aberdeen, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Kilmarnock, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 420. İddaa'da Aberdeen kazanır 1.70, berabere biter 3.20, Kilmarnock kazanır 3.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Aberdeen önceki hafta Kilmarnock mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Kilmarnock, Aberdeen karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Aberdeen, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Aberdeen, kendi sahasında 1 gol attı, 1 gol yedi.

Kilmarnock, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Kilmarnock, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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