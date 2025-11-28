Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin ABİ ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? ATV dizisi ABİ konusu nedir, oyuncuları kimler? Başrolde Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu var!

        A.B.İ. dizisi ne zaman başlıyor? Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu başrolde!

        ATV'nin OGM Pictures imzalı Aile Bir İmtihandır (A.B.İ.) dizisi için geri sayım devam ediyor. Yönetmenliğini Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Murat Aksu'nun üstlendiği dizinin başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu yer alıyor. Yapımcılığını Onur Güvenatam'ın üstlendiği A.B.İ. dizisinin afişi yayınlandı. Peki, A.B.İ. dizisi ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu, konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte ATV'nin yeni dizisi A.B.İ. konusu ve oyuncu kadrosu hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2025 - 08:14 Güncelleme: 28.11.2025 - 08:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        ATV, Aile Bir İmtihandır (A.B.İ.) dizisini izleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyor. OGM Pictures imzalı dizinin başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu paylaşıyor. Yeni sezonda ekrana gelecek olan dizinin afişi görücüye çıktı. Bu gelişme sonrası framatik bir aileyle yüzleşme hikayesi anlatan yeni yapımın yayın tarihi, oyuncu kadrosu ve konusu gibi detaylar merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, A.B.İ. dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? İşte ATV’nin yeni dizisi A.B.İ. oyuncuları, konusu ve merak edilen tüm detaylar...

        2

        A.B.İ. DİZİSİNİN AFİŞİ YAYINLANDI

        Yapımcılığını Onur Güvenatam'ın üstlendiği OGM Pictures imzalı ATV’nin yeni dizisi Aile Bir İmtihandır (A.B.İ.) için hazırlanan afiş yayınlandı.

        Görsel tasarımıyla dikkat çeken afiş, dizinin beklentisini daha da arttırdı.

        Yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Murat Aksu’nun oturduğu yapım, gerilim ve duygusal çatışmaların yoğun olduğu bir hikaye sunacak.

        3

        A.B.İ. DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Senaryosunu Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven tarafından kaleme alınan A.B.İ. dizisinin yayın tarihi henüz açıklanmadı.

        A.B.İ. yayın tarihi netleştiğinde haberimizde yer verilecektir.

        4

        A.B.İ. DİZİSİ KONUSU NEDİR?

        "Aile bazen en büyük sınavdır" sloganıyla tanıtılan Aile Bir İmtihandır (A.B.İ.) dizisi; güçlü aile bağları, geçmişle hesaplaşma ve vicdan muhasebesi temalarını bir arada işliyor.

        A.B.İ.'nin merkezinde, ailesinin karanlık geçmişinden uzaklaşmaya çalışan Doğan'ın yeni bir hayata adım attığı ancak yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldığı sırlarla dolu hikâyesi yer alıyor.

        Dizinin başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu üstlenerek merak uyandıran bir uyum sergiliyor.

        5

        Dizide Kenan İmirzalıoğlu, yıllar önce ailesine rest çekmiş bir doktoru canlandıracak.

        6

        A.B.İ. DİZİSİ OYUNCU KADROSU

        Dizinin geniş oyuncu kadrosunda şu isimler bulunuyor:

        Kenan İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu, Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Ardıl Zümrüt, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz, Tarık Papuççuoğlu ve Tülay Bursa.

        7
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Son 70 yılın en fazla can kaybına yol açan yangını!
        Son 70 yılın en fazla can kaybına yol açan yangını!
        Neslinur öldü, 2 kardeşin durumu ağır... 3 kardeş nasıl zehirlendi?
        Neslinur öldü, 2 kardeşin durumu ağır... 3 kardeş nasıl zehirlendi?
        Emeklilikte çifte maaş önerisi
        Emeklilikte çifte maaş önerisi
        HSK'dan kritik kararname!
        HSK'dan kritik kararname!
        Maduro'dan olası saldırıya karşı "hazır olun" talimatı
        Maduro'dan olası saldırıya karşı "hazır olun" talimatı
        Yurda yağış geliyor! 3 bölgede sağanak!
        Yurda yağış geliyor! 3 bölgede sağanak!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Valilik açıkladı... İşte kapanacak yollar!
        Valilik açıkladı... İşte kapanacak yollar!
        Fenerbahçe, Kadıköy'de frenledi!
        Fenerbahçe, Kadıköy'de frenledi!
        Samsunspor sonunu getiremedi!
        Samsunspor sonunu getiremedi!
        Domenico Tedesco: Bizi yenmek kolay değil!
        Domenico Tedesco: Bizi yenmek kolay değil!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Papa'nın ilk ziyaretini Türkiye'ye yapması anlamlı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Papa'nın ilk ziyaretini Türkiye'ye yapması anlamlı
        2024’ün en popüler bebek isimleri
        2024’ün en popüler bebek isimleri
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        12 Dev Adam'dan farklı başlangıç!
        12 Dev Adam'dan farklı başlangıç!
        Galatasaray'dan Ederson tepkisi!
        Galatasaray'dan Ederson tepkisi!
        "Ukrayna yönetimi meşruiyetini kaybetti"
        "Ukrayna yönetimi meşruiyetini kaybetti"
        Bakan Tunç ve AK Partili Güler'den 11.Yargı Paketi açıklaması
        Bakan Tunç ve AK Partili Güler'den 11.Yargı Paketi açıklaması
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor