ATV, Aile Bir İmtihandır (A.B.İ.) dizisini izleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyor. OGM Pictures imzalı dizinin başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu paylaşıyor. Yeni sezonda ekrana gelecek olan dizinin afişi görücüye çıktı. Bu gelişme sonrası framatik bir aileyle yüzleşme hikayesi anlatan yeni yapımın yayın tarihi, oyuncu kadrosu ve konusu gibi detaylar merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, A.B.İ. dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? İşte ATV’nin yeni dizisi A.B.İ. oyuncuları, konusu ve merak edilen tüm detaylar...